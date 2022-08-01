مفاجآت مدوية في هتك عرض طفلة مصرية داخل مركز تعليمي

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وطن – تعرضت طفلة مصرية لهتك عرضها داخل مركز تعليمي بمحافظة الجيزة، فيما فجرت والدتها التي تعمل مدرسة بذات المركز مفاجآت مدوية.

وروت والدة الطفلة تفاصيل الجريمة التي تعرضت لها طفلتها بعدما اصطحبتها معها إلى مقر عملها وتركتها مع عاملة النظافة لحين الانتهاء من العمل.

وقالت إنها أثناء تواجد ابنتها داخل غرفة بالمركز بمفردها تسلل إليها شقيق مالكة المركز التعليمي، وتحرش بها جنسيا ووضع يده على مناطق حساسة في جسدها.

وأضافت أن عاملة النظافة رأت الواقعة، فطردها المشكو في حقه من العمل، مشيرة إلى أن العاملة أخبرتها لاحقا ما تعرضت له الطفلة، حسبما نقل موقع “القاهرة 24“.

وتلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا من سيدة يفيد بتعدي شقيق صاحبة مركز تعليمي على طفتها ومحاولة التعدي عليها جنسيا، أثناء تواجدها داخل المركز.

وذكرت الأم في بلاغها، أن العاملة شاهدت المتهم يتحرش بطفلتها، وعندما علم المتهم أن العاملة شاهدته في ذلك الوضع المخل مع الطفلة، طردها من العمل في المكان؛ وهو ما جعلها تبلغ أسرة الطفلة بالواقعة.

لا غلط التحرش له عقاب في الدين وعقابه نفس عقاب الاعتداء لانه اذاء للغير وهذا حرام شرعا ولا تدخل اللبس بالتحرش لانه على ذا الصعيد بندخل التحرش بالأطفال والرجال والنساء والمحجبات والكاشفات وحتى الحيوانات — JIV ☘︎ | حُور (@llulpjmz) July 29, 2022

اغتصاب طفلة في أسيوط

وشهدت مصر مؤخرا أكثر من جريمة هتك عرض ضد الأطفال، كان أشدها قسوة جريمة “ملاهي أسيوط” عندما تعرضت طفلة لم تكمل عامها الخامس، لجريمة هتك عرض من طفل آخر لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره.

وذهبت “ملك”، صاحبة الأربع سنوات، مع والدتها إلى مركز ألعاب ترفيهية “خاص” في مدينة أسيوط، وطلبت الطفلة الذهاب إلى الحمام، ودخل إليها طفل يدعى “سامر”، 13 عاما، وقام بهتك عرضها.

وعلى الفور أبلغت الأم الأجهزة الأمنية، حيث تلقى مأمور قسم ثان أسيوط يفيد بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، ألقى ضباط مباحث قسم ثان أسيوط القبض على المتهم.

لا مريض ولا غيره، في القانون المريض يعفى من العقوبة اذا ارتكب جريمة لذلك هالشي لا يعد مرض بل جريمة ممكن يرتكبها اي شخص، اي نعم يحدث تقدر تدخل على يوتيوب و تشوف التحرش بالمنقبات، بالأطفال، و حتى في منهم يميل للرجال، لذلك لو سوينا اقتراحك لازم نمنع الكل يطلع — SA (@NSHo250) July 28, 2022

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة هتك عرض الطفلة، وقررت إحالة الطفل المتهم بهتك عرض طفلة الملاهي إلى نيابة الطفل لعدم بلوغهما السن القانوني، كما قررت استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بها.

وسألت النيابة والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات.

كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.

وعاينت النيابة العامة محل الحادث، واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسؤولين عن إدارة المكان فتبينت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نُسب إليه من اتهام فأنكر.

وأمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها.

كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسؤول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم.