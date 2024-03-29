خطة إسرائيلية إنشاء منطقة عازلة مع قطاع غزة تستأصل 16% من مساحة القطاع

وطن – نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية، تقريرًا قالت فيه إن جيش الاحتلال يواصل إنشاء منطقة عازلة مع قطاع غزة على الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي، بما يشكل 16% من مساحة القطاع.

وقالت الصحيفة، إن المنطقة يتم إنشاؤها بالقرب من السياج الحدودي من بيت لاهيا شمالاً إلى كرم أبو سالم جنوباً.

وأضافت أن عرض المنطقة العازلة يصل إلى كيلومتر داخل غزة، وستشكل لدى الانتهاء من إنشائها 16% من مجمل مساحة القطاع.

إنشاء ممر عرضي

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يعمل أيضاً على إكمال إنشاء ممر عرضي يفصل شمالي قطاع غزة عن وسطه وجنوبه.

فيما لم تقدم الصحيفة تفاصيل أكثر بشأن طبيعة المنطقة العازلة.

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هدم مئات المباني

يُشار إلى أنه في وقت سابق، تحدثت تقارير عن أن جيش الاحتلال هدم 1100 مبنى من المباني القريبة من الحدود داخل قطاع غزة.

وقالت صحيفة “فايننشيال تايمز”، إن جيش الاحتلال يعمل على إنشاء منطقة عازلة داخل غزة، ويهدم المباني القريبة من الحدود.

وأضاف أن إسرائيل تُقدِم على هذه التحركات على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة ضد أي تقليص طويل المدى لأراضي القطاع.