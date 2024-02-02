صور أقمار صناعية تكشف ما يفعله جيش الاحتلال على تخوم قطاع غزة

وطن – كشف تحليل أجرته وكالة “أسوشيتد برس” لصور أقمار صناعية، عن عمليات تدمير جديدة نفذها جيش الاحتلال بعمق كيلومتر واحد على تخوم قطاع غزة.

جاء ذلك ضمن محاولة لإنشاء “منطقة أمنية عازلة”، وهي الخطوة التي يصر عليها جيش الاحتلال وتقابل بالكثير من الاعتراضات والتحذيرات الدولية.

وقالت الوكالة، إن صورًا من شركة “بلانت لابس بي بي سي” أظهرت تدميرًا واسعًا للمباني وتجريفًا للأراضي في مساحة 6 كيلومترات مربعة بمنطقة خربة خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن إنشاء المنطقة العازلة سيلتهم قرابة 60 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة قطاع غزة التي تبلغ نحو 360 كيلومترا مربعا.

وأشارت الوكالة إلى أن جيش الاحتلال رفض الإجابة عن سؤالها عما إذا كان يقوم حاليا بإنشاء منطقة عازلة على حدود غزة، لكنه أقر بهدم مبانٍ على طول الحدود.

اعتراف إسرائيلي

من جانب آخر، قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية اشترط عدم نشر اسمه، أن هناك منطقة أمنية عازلة مؤقتة قيد الإنشاء.

وكانت الولايات المتحدة، التي توفر لإسرائيل دعما عسكريا هائلا وغطاء سياسيا لحربها على غزة، قد أعلنت مرارا أنها لا تؤيد احتلال القطاع أو إقامة منطقة عازلة أو أي مقترح يؤدي إلى تقليص مساحة القطاع بعد الحرب.

غير أن دبلوماسيين مصريين وغربيين قالوا للوكالة، إنّ إسرائيل أبلغت حلفاءها الغربيين ودولا عربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنها تعتزم إنشاء منطقة عازلة.

ونقلت الوكالة عن محللين أميركيين قولهم، إن المنطقة المستهدفة بعمق كيلومتر واحد شهدت هدم أو تدمير ما لا يقل عن 1329 مبنى منذ بداية الحرب.

وشددت الوكالة على أن هذا الدمار ليس إلا جزءا يسيرا مما لحق بالقطاع كله جراء الحرب، حيث يشير أحد التقديرات إلى أن نصف المباني في القطاع قد دمرت كليا أو جزئيا.

وسبق أن كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن قيام جيش الاحتلال منذ نوفمبر الماضي، ببناء منطقة عازلة بعُمق كيلومتر واحد على طول حدود قطاع غزة.

كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن أحد الجنود الإسرائيليين قوله، إن الأوامر التي تلقوها هي إخلاء منطقة بعرض كيلومتر واحد على طول الحدود، وذلك كجزء من خطة إسرائيلية لبناء منطقة أمنية داخل القطاع سيُمنع الفلسطينيون من الدخول إليها.