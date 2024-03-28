مندوب عمان في الأمم المتحدة يحذر من مرحلة تصعيدية خطيرة في غزة

وطن – حذر المندوب الدائم لعمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري مما وصفها مرحلة تصعيدية خطيرة تجري في قطاع غزة المحاصر.

وقال الخنجري في بيان ألقاه في الدورة 55 من مجلس حقوق الإنسان إنه من الضروري تجاوز حالة الصمت والعمل بشكل جاد لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ووقف الإبادة الجماعية الجارية ضمن غزة ووقف تزويد الاحتلال بالأسلحة.

وأضاف المسؤول العماني أن سلطنة عمان تدعو إلى توظيف كافة وسائل الضغط السياسية والعقوبات الاقتصادية ضد الاحتلال الإسرائيلي وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

تصريحات مندوب عمان حول غزة

وذكر المندوب العماني في الأمم المتحدة أنه من الضروري إيجاد آلية لتعويض الفلسطينيين بما يتناسب مع ما تسببت به “إسرائيل” من دمار وقتل وأذى من جراء عدوانها على المدنيين العُزّل.

وتابع: “سلطنة عمان تدين بشدة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وتدعو للالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي لقف إطلاق النار الفوري والمستدام ضمن غزة”.

تحذير عماني من مرحلة تصعيدية

وحذرت سلطنة عمان مما وصفتها مرحلة تصعيدية في قطاع غزة وسابقة خطيرة لعملية مستمرة منذ 70 عاماً تتمثل في مأساة غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وقد كان بالإمكان وقفها لو كان تضافرت جهود العالم لذلك.

ووصف إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لدى عمان في الأمم المتحدة ما يجري في غزة بإجرام كبير يطرح أسئلة تجاه منظومة حقوق الإنسان التي تشهد على أفظع الانتهاكات في التاريخ.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الوحشية ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 رغم إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم مثول سلطات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد تحدثت عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي مع نظيره في السلطة الفلسطينية رياض المالكي.

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ووفق الوكالة “تناول الجانبان الظروف المأساوية التي يعيشها قطاع غزة جرّاء الاحتلال اللامشروع لفلسطين والعدوان الغاشم من قبل إسرائيل على قطاع غزة”.