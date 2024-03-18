وزير خارجية عمان: “هناك فرصة للوصول إلى حل تاريخي وإنهاء المأساة في غزة”

وطن – قال وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي إن العالم “يشهد سياسة متعمدة للتجويع” من قبل إسرائيل على شعب غزة وأن هناك فرصة للوصول إلى حل تاريخي ينهي المأساة.

وعبر البوسعيدي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أجرتها “بيكي أندرسون” عن اعتقاده بأنه لا يزال بإمكان الولايات المتحدة أن تكون وسيطاً للسلام وتكرار الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين في التسعينيات.

وأردف المسؤول العماني أن “الرئيس جو بايدن دعا الإسرائيليين إلى عدم التوغل إلى رفح. العالم كله يدعو إسرائيل إلى عدم التوغل إلى رفح. لأن الكيل قد طفح”. واستدرك البوسعيدي أن قطاع غزة كله في مجاعة، وهذا لا يمكن وصفه. لم يحدث هذا بسبب كارثة طبيعية أو مرض. وإنما بسبب ما تقوم به إسرائيل من انتهاك كامل للقانون الدولي”.

تجويع متعمد

وأشار البوسعيدي إلى أن التجويع المتعمد يحدث في غزة، قائلًا: “أعتقد أن هذا ما يحدث، وهذا ما لا أقوله أنا فقط، بل المجتمع الدولي برمته ووكالات الأمم المتحدة الذين يشهدون بالفعل سياسة متعمدة للتجويع والحصار على شعب غزة”.

ولدى سؤاله إذا كان يعتقد أن أمريكا لا تزال قادرة على ممارسة الضغط على إسرائيل، أجاب البوسعيدي قائلاً: “في التسعينيات، وبفضل شجاعة وحكمة وزير الخارجية آنذاك، جيمس بيكر-حسب تعبيره- دعت الولايات المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي أدى في نهاية المطاف إلى اتفاق تاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين. واضاف :”أعتقد أن الولايات المتحدة لديها القدرة على فعل الشيء نفسه بالضبط في الوقت الحاضر”.

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تعويض الفلسطينيين

ودعا وزير الخارجية العماني إلى ضرورة تعويض الفلسطينيين في غزة عن الخسائر في الأرواح البريئة والمتضررين من الحرب الإسرائيلية، وضرورة بذل جهد جماعي وشامل للتخفيف من وطأة الحرب الإسرائيلية. معاناة الشعب الفلسطيني.

وتطرق في المقابلة إلى الوضع الحرج والمأساوي في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى لعب دور حيوي في تأمين السلام المستدام واتخاذ إجراءات سريعة لتحقيقه.

ولفت البوسعيدي إلى تصاعد التوترات في البحر الأحمر، وهو ما يؤكد مدى تعقيد الديناميات الإقليمية، لافتا إلى أهمية إشراك جميع الأطراف في الحوار.

وقال :”سنكون دائماً مع وقف التصعيد، ومن أجل القيام بذلك، نحتاج إلى جعل الناس يتحدثون مع بعضهم البعض. إيران جزء من المنطقة وأعتقد أن التعامل مع جميع دول المنطقة يعد عنصرًا مهمًا للغاية وشرطًا أساسيًا لخفض التصعيد وتحقيق هدف مشترك وهو السلام للعالم أجمع.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً وحشية مدمرة من 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما أدى لسقوط عشرات آلاف الضحايا معظمهم من النساء والأطفال وفق بيانات حقوقية وإعلامية فلسطينية وأممية.