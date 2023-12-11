وزير الخارجية العماني يتحدث عن خيانة غزة ويوجه دعوة فورية

وطن- أدلى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بتصريحات قوية بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

ففي تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، انتقد البوسعيدي رفض وقف إطلاق النار بغزة، واستمرار المجازر فيها.

وأضاف بدر البوسعيدي أن الأجيال ستنظر إلى الخيانة تجاه أهل غزة بدهشة واشمئزاز، مشددا على ضرورة وضع حد للفظائع والمعاناة في غزة على الفور.

وكانت سلطنة عمان قد أعربت عن أسفها ورفضها لانحياز الإدارة الأمريكية واستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأممي الداعي لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور وإغاثة المدنيين هناك.

وأشارت إلى أن الخطوة الأمريكية جاءت رغم تحذير الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية حول الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وانهيار قدرة وكالات الأمم المتحدة في القيام بواجباتها.

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وجددت السلطنة، في بيان لوزارة خارجيتها، دعوتها للمجتمع الدولي لبذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لرفع الحصار عنقطاع غزة.

وشددت على ضرورة وقف اعتداءات إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني ، وتقديم كل ما يحتاجه من إغاثة عاجلة ودعم صموده على أرضه وتوفير الحماية اللازمة له من هذا العدوان الغاشم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه الهمجية على قطاع غزة، مخلفا قدرا هائلا من الأضرار على كل المستويات سواء على صعيد حصيلة الشهداء أو الدمار في البنايات السكنية وتفجيرها على رؤوس ساكنيها.

وفيما تجاوزت حصيلة الشهداء 18 ألف شخص، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن جيش الاحتلال هدم أكثر من 61% من منازل القطاع.

وقال المكتب في بيان، إن الاحتلال دمر أكثر من 305 آلاف وحدة سكنية في إطار حملته الواسعة ضد الشعب الفلسطيني، التي يصفها بأنها “حرب إبادة جماعية”.