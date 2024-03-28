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رومي القحطاني ظهرت شبه عارية بجانبه.. مطالبات بإزالة شعار التوحيد من على علم السعودية

بقلم
رومي القحطاني ظهرت شبه عارية بجانبه.. مطالبات بإزالة شعار التوحيد من على علم السعودية

وطن – طالب نشطاء بإزالة شعار التوحيد من على علم السعودية بعد فضيحة ظهور عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني، وهي شبه عارية إلى جانب العلم الذي يحمل عبارة التوحيد، أثناء إعلانها عن تمثيلها الممكلة بمسابقة ملكة جمال الكون في المكسيك كأول سعودية تشارك فيها.

ودأبت رومي القحطاني، التي تُعرف عن نفسها بانها عارضة أزياء سعودية و”ملكة جمال السعودية”، على نشر بعض الصور وهي ترتدي أزياء عارية وتقف إلى جانب العلم السعودي أو تلتف به كوشاح.

وغرد الصحفي والكاتب المصري “جمال سلطان” على حسابه في موقع “إكس“:” الأشقاء في السعودية، بدون زعل، إما أن تغيروا علم المملكة وتمحوا منه اسم نبينا الكريم وشهادة التوحيد، وإما أن تحظروا استخدامه في مثل هذه المساخر”.

وأضاف :”من حقكم أن تفعلوا في علمكم وبلدكم ما تشاؤون، لكني ـ كمسلم ـ لا أقبل أن تهينوا أنتم ولا غيركم اسم نبينا الكريم واسم الله الأعظم”.

الكاتب والصحفي الفلسطيني نظام المهداوي، استنكر من جانبه إهانة شعار التوحيد بهذه الابتذالات وغرد:”اسم الجلالة واسم اطهر خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم! اذا ارتضيتم ان تستبدلوا دينكم بالعهر غيروا علمكم واحترموا من يعبد الله ويحب نبيه.”

سوابق مع شعار التوحيد

وسبق أن أثارت رومي القحطاني الجدل، بنشرها صورا عبر حسابها الرسمي بانستغرام وهي تكشف عن ساقيها إلى جانب علم المملكة العربية السعودية الذي يحمل عبارة التوحيد.

حيث كانت ملكة جمال السعودية تشارك وقتها في مسابقة ملكة جمال أوروبا 2023. ولاقى ظهور القحطاني بهذا الشكل موجة غضب واستنكار لها وللقيادة السعودية التي تتغنى بأنها تحكم بالقرآن والسنة تحت راية التوحيد التي تعرضت للكثير من الإهانات بمثل هذه الافعال التي قامت بها “القحطاني” وغيرها.

وعلق”محمد جاسم” مخاطباً القحطاني: “اتركي العلم في حاله وغيبي عن عيني ما يستاهل العلم”.

وعقب آخر :” رومي القحطاني سعودية مشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون وشاهد كيف أصبح العلم السعودي الذي يحمل شهادة التوحيد والإسلام”.

ومنعت وزارة التجارة السعودية الشركات من استخدام العلم السعودي للأغراض التجارية عام 2022. ولا يتم تنكيس العلم السعودي مطلقًا في أوقات الحداد الوطني في أي مكان بالعالم.

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