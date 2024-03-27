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بفستان مكشوف الصدر .. رومي القحطاني أول سعودية تشارك بمسابقة ملكة جمال الكون!

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رومي القحطاني تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024

وطن – للمرة الأولى في التاريخ، أصبحت رومي القحطاني، أول متسابقة تمثل المملكة العربية السعودية، في مسابقة ملكة جمال الكون 2024، والمقرر إقامتها في المكسيك خلال شهر سبتمبر القادم.

رومي القحطاني أول سعودية تشارك بمسابقة ملكة جمال الكون

ونشرت القحطاني (27 عاما) في حسابها على منصة إكس صورتين لها بفستان يكشف صدرها، وهي تحمل علم السعودية، وعلقت: “‏يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية”.

كما شكرت القحطاني الجميع على دعمهم لها عند إعلانها الخبر إذ قالت: “أحمل بين يديّ ألوان الشكر والحب، وفي قلبي تقدير وثناء لجميع أصدقائي في كل أنحاء العالم… هذا الدعم الذي أسعدني وتلقيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأتمنى أن أكون عند حُسن الظن بي، وأنا سعيدة لأنني أول ملكة جمال سعودية أمثّل بلدي في مسابقات عالمية (أحبّكم)”.

ويتم بث مسابقة ملكة جمال الكون في أكثر من 160 منطقة ودولة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة على قناة FYI وعلى Telemundo.

وشهدت النسخة السابقة من مسابقة ملكة جمال الكون تتويج ملكة جمال نيكاراغوا، شينيس بالاسيوس، فائزة في عام 2023. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها متسابقة من نيكاراغوا باللقب.

بينما حصلت أنطونيا بورسيلد من تايلاند ومورايا ويلسون من أستراليا على المركزين الثاني والثالث. وكان المنظمون قد أعلنوا العام الماضي أن النسخة المقبلة من المسابقة ستقام في المكسيك.

من هي رومي القحطاني؟

  • من مواليد مدينة الرياض عام 1995.
  • حاصلة على إجازة في طب الأسنان.
  • حصدت لقب ملكة جمال السعودية في عام 2021.
  • نالت لقب ملكة جمال العرب في عام 2022.
  • شاركت في مسابقات جمال عدة منها: ملكة جمال الوحدة العربية، ملكة جمال الشرق الأوسط، ملكة جمال العالم العربي، وملكة جمال آسيا.
  • ناشطة في مجالات البيئة والقضايا الاجتماعية وتمكين المرأة.
  • تشجّع نادي النصر السعودي.

بينما تثير رومي القحطاني الجدل باستمرار؛ بجرأة إطلالاتها على السوشال ميديا، حيث ظهرت في عديد الصور وهي تلف علم السعودية الذي تتوسطه عبارة التوحيد على خصرها، بينما ترتدي ملابس فاضحة .

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