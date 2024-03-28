الملكة رانيا تلتقي سيدات قبيلة بني صخر بالبادية الوسطى.. مأدبة إفطار ورسائل رمضانية (شاهد)

وطن – بث التلفزيون الأردني، لقطات من لقاء الملكة رانيا العبدالله قرينة الملك عبدالله الثاني، بسيدات من قبيلة بني صخر في البادية الوسطى خلال الزيارة الملكية بمناسبة اليوبيل الفضي .

وعبَّرت السيدات عن سعادتهن بلقاء الملكة، وذلك من خلال إطلاق الزغاريد ومصافحتها بحرارة شديدة.



"أنتم أسرتنا الكبيرة وجزء منّا ومن عيلتنا".. لقطات من لقاء الملكة رانيا العبدالله بسيدات من قبيلة بني صخر في البادية الوسطى خلال الزيارة الملكية بمناسبة #اليوبيل_الفضي #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/PjjtZOpoHj — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 27, 2024

وشاركت الملكة رانيا عددا من سيدات قبيلة بني صخر، مأدبة الإفطار.

وأجرت الملكة حواراً ودياً مع السيدات، حيث قالت إحداهن: “لما تكونوا بخير إحنا بنكون بخير”، فردّت الملكة: “الله يخليكي، لما إنتو تكونوا بخير إحنا بنكون كويسين”.

وفي كلمة ألقتها خلال اللقاء، قالت الملكة رانيا إن رمضان هو شهر الأسرة والعطاء وهو شهر التكافل والخير والبركة.

وأضافت: “أنتم أسرتنا الكبيرة، ورمضان هو شهر التراحم، وأنتم جزء منّا ومن عائلتنا وبنحب نشوفكم”.

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زيارة ملكية للبادية الوسطى

وكان الملك عبدالله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، قد زار البادية الوسطى، والتقى وجهاءها وممثلين عن أبنائها.

وأعرب العاهل الأردني، خلال اللقاء، الذي عقد في باحة قصر المشتى بمنطقة القسطل بحضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، عن اعتزازه بوجوده بين أهالي قبيلة بني صخر، القبيلة الأردنية العربية الأصيلة والكريمة، مشيدا بإخلاصهم في خدمة المملكة.

وأكد أن الأردن تجاوز ظروفا ومراحل صعبة بهمة شعبه، مشددا على الاستمرار في التطوير والتحديث والتقدم.

وأشار إلى أن الأردن وطن النخوة والكرامة، والعالم يحترمه ويقدر مكانته ودوره، ومواقفه معروفة في الدفاع عن حقوق الأشقاء والوقوف معهم بظروفهم الصعبة.