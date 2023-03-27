فستان الملكة رانيا يخطف الأضواء في إطلالة رمضانية جديدة (شاهد)

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وطن- أفطرت الملكة الأردنية رانيا العبد الله، أمس الأحد، رفقة عدد من الشباب في العاصمة عمان وشاركت مقطع فيديو وصورا للزيارة التي لاقت استحسان الكثيرين، ومن بين ماركز عليه الكثيرون الإطلالة التي ظهرت بها كريمة الملك عبد الله الثاني.

إطلالة مميزة من الملكة رانيا العبد الله

كان حضور الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لمأدبة إفطار رمضاني في إطار مجموعة من الفعاليات الشباب، لافتا.

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وارتدت الملكة رانيا فستانا أنيقا باللون الأزرق، مُطرز من قماش الكريب، بشكل فضفاض مع حاشية غير متماثلة ولوحة رفيعة يمكن لفها بأناقة حول الرقبة.

إطلالة بسيطة وهادئة مع ترابط وثيق بالأناقة والأصالة، ظهرت بها الملكة رانيا وجذبت إليها انتباه الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام.

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وألقت المكلة رانيا، كلمة على الحضور، باركت خلالها حلول شهر رمضان المبارك، وشكرت الجميع على مشاركتهم مشاعر الفرح بزفاف سمو الأميرة إيمان.

وقالت: “دائما سيدنا وأنا نرفع رأسنا بالشباب وبما يقومون به من تغيير نوعي في مجالات عملهم”.

وتابعت الملكة في كلمتها التي نقلتها وسائل إعلام محلية: “دائماً الشباب لديهم أفكار جديدة وعندهم شغف وإخلاص ومحبة لوطنهم وهذا ما نعتز به ونقدره، وتمنت لهم التوفيق في مساعيهم وعملهم”.

الملكة رانيا وحضور محتشم في رمضان

وقبل أيام، أطلّت الملكة رانيا العبدالله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث شاركت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على انستغرام، خلال مشاركتها في إفطار العائلة الهاشمية.

ظهرت الملكة رانيا في تلك المناسبة، بفستان محتشم، وظهرت بجمال لافت في الفستان القيّم الذي أظهر أناقتها.

وعلقت زوجة الملك عبد الله الثاني، على الصور التي نشرتها بقولها: “الحمدلله الذي بلغنا أجمل أيام السنة من الإفطار مع العائلة اليوم”.

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وكانت الملكة رانيا العبدالله وزوجها الملك عبدالله الثاني، قد حضرا رفقة عائلتهم الموسعة وعشرات الضيوف الرسميين، زفاف ابنتهما الأميرة إيمان قبل أيام.

وأُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن على جميل ألكساندر ترميوتس، في بيت الأردن “بيت الملك”، مساء الأحد 12 مارس الجاري، وسط أجوء احتفالية كبيرة.