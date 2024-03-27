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صورة لفتاة مع عماد شعلان الشاوي تتسبب بأزمة لها.. كشفت ملابساتها

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صورة لفتاة مع عماد شعلان الشاوي تتسبب بأزمة لها.. كشفت ملابساتها

وطن – تداول رواد منصات التواصل صورة لفتاة تظهر مع عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة البصرة عماد شعلان الشاوي، مع ادعاء مزيف بحقها أنها هي صاحبة الفضيحة التي ضجت بها المواقع الإلكترونية ومحركات البحث مؤخراً.

وبعد المشاهد الفاضحة التي انتشرت في المواقع للعميد عماد الشاوي، ما تسبب بفصله واعتقاله وخضوعه للتحقيق بدأت المعلومات والصور واللقطات الزائفة بالانتشار.

ومنهما لقطة تزعم أن الفتاة التي تعرضت للابتزاز الجنسي على يد عماد شعلان الشاوي، هي ذاتها التي ظهرت معه ضمن صورة انتشرت عبر مواقع التواصل.

فوز فتاة بمركز متقدم بمسابقة للرسم الحر
فوز فتاة بمركز متقدم بمسابقة للرسم الحر

وبعدالبحث والتدقيق تبين أن لا علاقة للفتاة الظاهرة بالصورة بقضية عميد كلية علوم حاسوب البصرة عماد شعلان الشاوي. وهي مأخوذة من منصات التواصل الخاصة بإعلام كلية علوم الحاسوب عبر الموقع الإلكتروني.

من هي الفتاة التي ظهرت مع عماد شعلان الشاوي؟

وتم التقاط تلك الصورة بعد فوز الفتاة بمركز متقدم بمسابقة للرسم الحر تم إقامتها ضمن معرض تشكيلي نظمته وحدة النشاطات الطلابية في الكلية، بحسب ما جاء في وصف الصورة.

والفتاة التي تدعى “هدى علاء عبد الجبار” وهي طالبة مرحلة أولى في قسم نظم المعلومات الحاسوبية بكلية علوم الحاسوب، أكدت أن الصورة لا علاقة لها بأي شكل مع عماد شعلان الشاوي أو فضائحه وفق ما نقله موقع t4p عنها.

فوز فتاة بمركز متقدم بمسابقة للرسم الحر
فوز فتاة بمركز متقدم بمسابقة للرسم الحر

وأوضحت هدى عبدالجبار أنه بعد فوزها بالمركز الثاني في مسابقة الرسم ولكونها ممثلة عن كليتها تم التقاط الصورة لها مع عميد الكلية عماد الشاوي.


وكان وزير التعليم العالي في العراق نعيم العبودي قد ظهر خلال لقاء متلفز وبيّن أن الفتاة التي ظهرت بمقطع الفيديو مع العميد هي موظفة وليست طالبة. وذلك وفقًا للنتائج الأولية لتحقيقات اللجنة المشّكلة للوقوف على الحادثة.

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