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شاهد.. الطالبة التي ظهرت بفيديو عماد شعلان الشاوي الجنسي هي من نشرته.. وعلاقة العميد بميليشيات إيران

بقلم
شاهد.. الطالبة التي ظهرت بفيديو عماد شعلان الشاوي الجنسي هي من نشرته.. وعلاقة العميد بميليشيات إيران

وطن – كشفت مصادر إعلامية عن علاقة فيديو عماد شعلان الشاوي الإباحي بالميليشيات الإيرانية في العراق، وروت كيف انكشفت الفضيحة عن طريق الطالبة التي تعرضت للابتزاز وظهرت بالمقطع الإباحي المتداول.

وذكرت المصادر أن وزارة التعليم العالي أصدرت قراراً بسحب يد العميد المتهم بالتحرش بالطالبات عماد شعلان الشاوي، واتخذت خطوات بحقه عبر تشكيل لجنة وزارية مكلفة بالتحقيق لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات.

وتحدثت بعض الطالبات عن أن العميد وعدد من هيئة التدريس يبتزونهن ويساومونهن مقابل الحصول على معدلات تؤهلهن للحصول على الشهادة الجامعية، وإحداهن الطالبة التي ظهرت في المقطع المسرب.

تعليق صاحبة فيديو عماد شعلان الشاوي الإباحي

وأوضحت صاحبة فيديو عماد شعلان الشاوي الإباحي، أن العميد قام بتصوريها وأرسل لها الفيديو وهددها بنشر المقطع في حال رفضها الحضور لمكتبه مرة أخرى.

و اضطرها ذلك لإخفاء صورتها وإرسال المقطع لإحدى الصفحات على مواقع التواصل. فيما قامت الصفحة بدروها بنشر المقطع وإرسال نسخة منه إلى موقع وزارة التعليم العالي.

وتصاعدت حالات التحرش الجنسي في العراق وفقا لتقارير صادرة عن مراكز بحثية.

وفي عام 2022 كشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان عن حالات تحرش “مرعبة” في مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية.

علاقة الميليشيات الإيرانية

وتحدثت مصادر أخرى عن علاقة عماد شعلان الشاوي بالميليشيات الإيرانية وتبعية العميد صاحب الفضيحة لميليشيا عصائب أهل الحق المرتبطة بإيران، وقد عينه نعيم العبودي وزير التعليم في جمهورية الإطار التنسيقي، حسب ما نشره الكاتب العراقي مصطفى كامل على منصة “إكس”.

وقال كامل عن فضيحة الفيديو الجنسي: “الإرهابي نعيم العبودي وزير التعليم في جمهورية الإطار التنسيقي.. في عراق الحاكم الجعفري هو الذي عيّن المجرم عماد شعلان الشاوي في أيلول الماضي عميداً لكلية الحاسوب في جامعة البصرة جنوب العراق استناداً إلى أمر ديواني أصدره الدعوجي محمد شياع السوداني”.

وأضاف مصطفى: “كل من العبودي والشاوي ينتميان لميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابية بزعامة المجرم السفاح قيس الخزعلي” وختم معلقاً: “هكذا يكون الاختيار الهادف إلى مزيد من التخريب والإفساد في البلاد”.

وكانت مواقع التواصل في العراق قد ضجت بفيديوهات فاضحة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة “عماد شعلان الشاوي”، تم تداولها بشكل واسع وظهر فيها وقد تورط في جرائم جنسية مع طالبات قام بابتزازهن جنسياً.

وقام العميد بابتزاز الطالبات بعد القيام بأفعال فاضحة وغير أخلاقية مع بعضهن في الكلية وتبين ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال المنافية للآداب.

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