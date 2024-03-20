شاهد.. الطالبة التي ظهرت بفيديو عماد شعلان الشاوي الجنسي هي من نشرته.. وعلاقة العميد بميليشيات إيران

وطن – كشفت مصادر إعلامية عن علاقة فيديو عماد شعلان الشاوي الإباحي بالميليشيات الإيرانية في العراق، وروت كيف انكشفت الفضيحة عن طريق الطالبة التي تعرضت للابتزاز وظهرت بالمقطع الإباحي المتداول.

وذكرت المصادر أن وزارة التعليم العالي أصدرت قراراً بسحب يد العميد المتهم بالتحرش بالطالبات عماد شعلان الشاوي، واتخذت خطوات بحقه عبر تشكيل لجنة وزارية مكلفة بالتحقيق لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات.

وتحدثت بعض الطالبات عن أن العميد وعدد من هيئة التدريس يبتزونهن ويساومونهن مقابل الحصول على معدلات تؤهلهن للحصول على الشهادة الجامعية، وإحداهن الطالبة التي ظهرت في المقطع المسرب.

اكو اشياء ما شفتوها 😅 pic.twitter.com/jwePfzUVKo — Noor Al Janabi ツ ‏نور آلج ـنآبــي (@BeNtAlNoOor22) March 20, 2024

تعليق صاحبة فيديو عماد شعلان الشاوي الإباحي

وأوضحت صاحبة فيديو عماد شعلان الشاوي الإباحي، أن العميد قام بتصوريها وأرسل لها الفيديو وهددها بنشر المقطع في حال رفضها الحضور لمكتبه مرة أخرى.

هذا ما طول اربع شهور وسوى هالسوايات لعد لو صار له عشرين سنة مثل المصخمين كان شسوى ؟ اليكم ثريد لتعليقاته الطائفية لهذا الارعن السافل اللي اسمه #عماد_شعلان_الشاوي الذي نصب كاميرات وقام باغتصاب الطالبات في غرفتة داخل الحرم الجامعي . هذا الفعل الخسيس لو مسويه بايام ابو عيون… pic.twitter.com/HuSEhcelvc — Noor Al Janabi ツ ‏نور آلج ـنآبــي (@BeNtAlNoOor22) March 20, 2024

و اضطرها ذلك لإخفاء صورتها وإرسال المقطع لإحدى الصفحات على مواقع التواصل. فيما قامت الصفحة بدروها بنشر المقطع وإرسال نسخة منه إلى موقع وزارة التعليم العالي.

الشيعي عماد شعلان الشاوي العميد في جامعة #البصرة اقام علاقات جنسية مع عدد كبير جداً من الطالبات الشيعيات وعلى مكتبه في الجامعة ! وطلع حبيب السيستاني والمالكي !!

اعوذ بالله من هذا المجتمع الحيواني pic.twitter.com/Lw9AG7YrRe — السُّني السَّلَفي 🇸🇦 (@sneslfe) March 20, 2024

وتصاعدت حالات التحرش الجنسي في العراق وفقا لتقارير صادرة عن مراكز بحثية.

وفي عام 2022 كشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان عن حالات تحرش “مرعبة” في مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية.

علاقة الميليشيات الإيرانية

وتحدثت مصادر أخرى عن علاقة عماد شعلان الشاوي بالميليشيات الإيرانية وتبعية العميد صاحب الفضيحة لميليشيا عصائب أهل الحق المرتبطة بإيران، وقد عينه نعيم العبودي وزير التعليم في جمهورية الإطار التنسيقي، حسب ما نشره الكاتب العراقي مصطفى كامل على منصة “إكس”.

💥 وثيقة

الإرهابي نعيم العبودي وزير التعليم في #جمهورية_الإطار_التنسيقي في #عراق_الحاكم_الجعفري هو الذي عيّن المجرم #عماد_شعلان_الشاوي في أيلول الماضي عميداً لكلية الحاسوب في جامعة البصرة جنوب #العراق استناداً إلى أمر ديواني أصدره الدعوجي محمد شياع السوداني.

علماً أن كلاً من… pic.twitter.com/p1WhWTEWvd — مصطفى كامل (@mustafakamilm) March 20, 2024

وقال كامل عن فضيحة الفيديو الجنسي: “الإرهابي نعيم العبودي وزير التعليم في جمهورية الإطار التنسيقي.. في عراق الحاكم الجعفري هو الذي عيّن المجرم عماد شعلان الشاوي في أيلول الماضي عميداً لكلية الحاسوب في جامعة البصرة جنوب العراق استناداً إلى أمر ديواني أصدره الدعوجي محمد شياع السوداني”.

وأضاف مصطفى: “كل من العبودي والشاوي ينتميان لميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابية بزعامة المجرم السفاح قيس الخزعلي” وختم معلقاً: “هكذا يكون الاختيار الهادف إلى مزيد من التخريب والإفساد في البلاد”.

وكانت مواقع التواصل في العراق قد ضجت بفيديوهات فاضحة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة “عماد شعلان الشاوي”، تم تداولها بشكل واسع وظهر فيها وقد تورط في جرائم جنسية مع طالبات قام بابتزازهن جنسياً.

وقام العميد بابتزاز الطالبات بعد القيام بأفعال فاضحة وغير أخلاقية مع بعضهن في الكلية وتبين ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال المنافية للآداب.