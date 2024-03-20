فيديو عماد شعلان الشاوي الإباحي يقلب العراق.. مقاطع مسربة لعميد كلية بجامعة البصرة

وطن – ضجت مواقع التواصل في العراق بفيديوهات فاضحة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة “عماد شعلان الشاوي”، تم تداولها بشكل واسع في منصات التواصل ظهر فيها وقد تورط في جرائم جنسية مع طالبات قام بابتزازهن جنسياً.

ووفق وسائل إعلام عراقية قام العميد بابتزاز الطالبات بعد القيام بأفعال فاضحة وغير أخلاقية مع بعضهن في الكلية وتبين ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال المنافية للآداب.

وزارة التعليم العالي العراقية أكدت اتخاذ قرار بـ”سحب يد” العميد المتهم بالتحرش بالطالبات وتصويرهن في إحدى جامعات البصرة.

العميد الجامعي #عماد_شعلان_الشاوي وهو يمارس “جهاد نكاح المتعة” مع إحدى طالباته في البصرة… تخيل أن اخوة هذه العاهـ،رة يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم! pic.twitter.com/fNhmjJtGpn — فـيصـل المخـتار – 🔻 (@kom_1997) March 20, 2024

فضائح التحرش في العراق

وذكر الكاتب العراقي مصطفى كامل عن الصور التي شاركها عبر حسابه في منصة إكس: “عماد شعلان الشاوي عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة جنوب العراق جعل من مكتبه ماخور دعارة، يستقدم إليه طالبات ويبتزّهنّ ويمارس الجنس معهنّ ويصوّرهنّ لمزيد من الابتزاز في مرات لاحقة”.

يا جماعة الخير

مرجعية مناف الناجي ستغلق موضوع #عماد_شعلان_الشاوي للحفاظ على سمعة العشيرة والمذهب.#العراق #عراق_الحاكم_الجعفري pic.twitter.com/2DlUCEN9JQ — مصطفى كامل (@mustafakamilm) March 20, 2024

وأضاف: “الشاوي من عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابية وكان مرشحها لمنصب معاون رئيس جامعة البصرة”.

وتصدر وسم “عماد شعلان الشاوي” منصات التواصل ونشر فيصل المختار صور من الفضيحة الجنسية وعلق عليها: “العميد الجامعي عماد شعلان الشاوي وهو يمارس جهاد نكاح المتعة مع إحدى طالباته في البصرة… تخيل أن اخوة هذه العاهـ،رة يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم!”.

فضيحه تهز وزارة التعليم العالي في وطن الدمج وحكم الميليشيات والفساد

هكذا هو حال عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات #جامعة_البصره الأستاذ الموقر #عماد_شعلان_الشاوي في مكتبه الخاص يوضع كاميرات سريه وهو يمارس الرذيلة مع فتاة!!! الأستاذ يحب يوثق الأحداث!!!

خوش تعليم بهيج بلد💔 pic.twitter.com/DUDNA3Idye — 𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅 𝑨𝒍-𝑱𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎 أحمد الجاسم (@A_Jassim93) March 20, 2024

وعلق حسن عمن يبحثون عن الفيديوهات الأصلية لفضيحة عماد شعلان الشاوي: “هذا الي يجي ويطلب الفيديو مال العميد عماد شعلان الشاوي والطالبات بالجامعة علمود يشاهد الي صار مع البنات المسكينات اعرف انت (انكس وانذل واسفل واحقر) منه”.

وتصاعدت حالات التحرش الجنسي في العراق وفقا لتقارير صادرة عن مراكز بحثية.

فضيحة #جامعة_الصرة يجب أن لا تمر هكذا ما حصل هو انتهاك لحرمات العوائل العراقية وبناتهم

المدعو #عماد_شعلان_الشاوي المنتمي إلى #العصائب هو نموذج بسيط لما يدور في جامعات #العراق التي يديرها الميليشياوي الإيراني #نعيم_العبودي

العوائل اليوم تخاف من ارسال بناتهم إلى الجامعات #ايران pic.twitter.com/h7NIsFLbtq — Raja’a Yousif (@ryousif211) March 20, 2024

ومنها ما جرى ضمن مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية تُساوَم من خلالها النساء بـ”الجنس” مقابل العلاج والدراسة والعمل وفق المرصد العراقي الحقوق الإنسان.