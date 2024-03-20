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فيديو عماد شعلان الشاوي الإباحي يقلب العراق.. مقاطع مسربة لعميد كلية بجامعة البصرة

بقلم
فيديو عماد شعلان الشاوي الإباحي يقلب العراق.. مقاطع مسربة لعميد كلية بجامعة البصرة

وطن – ضجت مواقع التواصل في العراق بفيديوهات فاضحة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة “عماد شعلان الشاوي”، تم تداولها بشكل واسع في منصات التواصل ظهر فيها وقد تورط في جرائم جنسية مع طالبات قام بابتزازهن جنسياً.

ووفق وسائل إعلام عراقية قام العميد بابتزاز الطالبات بعد القيام بأفعال فاضحة وغير أخلاقية مع بعضهن في الكلية وتبين ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال المنافية للآداب.

وزارة التعليم العالي العراقية أكدت اتخاذ قرار بـ”سحب يد” العميد المتهم بالتحرش بالطالبات وتصويرهن في إحدى جامعات البصرة.

فضائح التحرش في العراق

وذكر الكاتب العراقي مصطفى كامل عن الصور التي شاركها عبر حسابه في منصة إكس: “عماد شعلان الشاوي عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة جنوب العراق جعل من مكتبه ماخور دعارة، يستقدم إليه طالبات ويبتزّهنّ ويمارس الجنس معهنّ ويصوّرهنّ لمزيد من الابتزاز في مرات لاحقة”.

وأضاف: “الشاوي من عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابية وكان مرشحها لمنصب معاون رئيس جامعة البصرة”.

وتصدر وسم “عماد شعلان الشاوي” منصات التواصل ونشر فيصل المختار صور من الفضيحة الجنسية وعلق عليها: “العميد الجامعي عماد شعلان الشاوي وهو يمارس جهاد نكاح المتعة مع إحدى طالباته في البصرة… تخيل أن اخوة هذه العاهـ،رة يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم!”.

وعلق حسن عمن يبحثون عن الفيديوهات الأصلية لفضيحة عماد شعلان الشاوي: “هذا الي يجي ويطلب الفيديو مال العميد عماد شعلان الشاوي والطالبات بالجامعة علمود يشاهد الي صار مع البنات المسكينات اعرف انت (انكس وانذل واسفل واحقر) منه”.

وتصاعدت حالات التحرش الجنسي في العراق وفقا لتقارير صادرة عن مراكز بحثية.

ومنها ما جرى ضمن مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية تُساوَم من خلالها النساء بـ”الجنس” مقابل العلاج والدراسة والعمل وفق المرصد العراقي الحقوق الإنسان.

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فيديو عماد شعلان الشاوي الإباحي يقلب العراق.. مقاطع مسربة لعميد كلية بجامعة البصرة

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