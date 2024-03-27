الكويت.. جديد قضية خطف فاشينستا وهتك عرضها بالقوة وهذا مصير الجناة

وطن – قضت محكمة استئناف كويتية، بحبس مواطنين اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة خطف وابتزاز “فاشينستا” كويتية وهتك عرضها بالقوة، دون الكشف عن اسمها أو أسماء المعتدين.

وقالت صحيفة “السياسة” الكويتية إن الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس مواطنين عشر سنوات مع الشغل والنفاذ.

وذلك في قضية خطف الفانشيستا بالحيلة والانتقال بها إلى مكان معزول والاعتداء عليها بالضرب وتصويرها بعد أن أوهماها بأنهما يريدان إجراء إعلان لهما عبر حسابها.

عاجل – الكويت: محكمة الاستئناف تؤيد حكم حبس كويتيين اثنين لمدة ١٠ سنوات بعد قيامهما بخطف “فاشنيستا” بالحيلة وهتك عرضها بالقوة. pic.twitter.com/vouQxhLyC1 — Golden Dose (@GoldenDose) March 27, 2024

ووفق المصدر: أكد محامي دفاع المجني عليها ارتكاب المتهمين جريمتي الخطف بالإكراه والترصد، مطالباً بتوقيع أقصى العقوبات بحقهما وإلزامهما بأن يؤديا مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت مع حفظ كافة حقوق الضحية الأخرى.

ترصد وخطف

وبحسب تحريات ضابط المباحث وأقواله في النيابة العامة أن تحرياته دلت على أن المتهمين ترصدا المجني عليها وخطفاها بالقوة والإكراه، كما استخرج كشف حركة أبراج الهواتف المتنقلة الذي تمكن عن طريقه من استخدام هاتف المتهم الأول الذي اقر أنه كان بحوزته وقت الواقعة واثبت وجود المتهمين في مكان وزمان الجريمة.

وقالت حسابات إخبارية كويتية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفاشينيستا طلبت مبلغ 400 ألف دينار كويتي (نحو 1.3 مليون دولار) مقابل التنازل عن الدعوى.

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وحرص المشرع الكويتي في القانون رقم 16 لسنه 1960على تجريم فعل الخطف باعتباره سلوك خطير يثير الذعر والخوف في نفس المخطوف.

وعقوبة جرائم الخطف تعتبر من الجرائم المشددة وهي بشكل عام تتراوح بين السجن والغرامة وقد تصل إلى الإعدام.