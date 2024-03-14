الكويت.. عقاب قاس لشاب خطف موظفة ستاربكس وهتك عرضها

وطن – أصدر القضاء في الكويت حكماً بالسجن المؤبد على مواطن قام بخطف موظفة فلبينية في أحد فروع ستاربكس بمنطقة السالمية، وارتكب فعلًا بشعًا بحقها منتحلا صفة رجل شرطة.

ونقل حساب “المجلس” الكويتي بمنصة إكس، أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بالحبس المؤبد لمواطن خطف موظفة فلبينية وهتك عرضها.

محكمة الاستئناف تقضي بالحبس المؤبد لمواطن خطف فلبينية موظفة في ستاربكس بالسالمية وهتك عرضها منتحلاً صفة رجل شرطة. pic.twitter.com/zLROT9tJRd — المجلس (@Almajlliss) March 14, 2024

وأيدت محكمة الاستئناف الحبس المؤبد للمواطن الذي خطف فلبينية موظفة في ستاربكس بالسالمية وهتك عرضها وانتحل صفة رجل شرطة.

ووفق المصدر فإن المتهم “انتحل صفة رجل شرطة” أثناء ارتكابه لهذه الجريمة البشعة ليتم عقابها بالحكم الذي وصف بالقاسي من قبل النشطاء.