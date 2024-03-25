فيديو الإصابة القاتلة في نهار رمضان التي تسببت في وفاة اللاعب جزائري وسيم جزار

وطن – توفي لاعب كرة القدم الجزائري الشاب وسيم جزار البالغ من العمر 17 سنة، بعد أسبوع من تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الرأس خلال مباراة جمعت فريقه نجم وادي ماء أمام أمل مراونة.

وكان اللاعب الشاب قد أمضى نحو أسبوع في قسم الإنعاش في أحد مستشفيات الجزائر، بعد أن تعرض لإصابات بليغة على مستوى الرأس، قبل أن يتم إعلان وفاته الأحد.

وفي مقطع الفيديو المرفق أدانه، تظهر لحظة الحادث والسقوط المرعب للاعب الجزائري الشاب خلال المباراة، التي أقيمت نهار رمضان.

انتقادات واسعة

وكان عدد من النشطاء قد انتقدوا تنظيم المباراة وسط النهار في شهر الصيام، فضلا عن غياب سيارة إسعاف خلال المباراة، حيث جرى نقل اللاعب بعد إصابته بواسطة سيارة عادية فقط.

🔴 وفاة وسيم جزار لاعب نجم وادي الماء أقل من 17 سنة بعد إصابة خطيرة تعرض لها في مباراة فريقه أمام أمل مروانة ودخل لمدة أسبوع في غيبوبة

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/L1S7LV6O7x — أنا الجزائر (@Analgeria) March 24, 2024

وأثيرت مطالب واسعة بفتح تحقيق في المأساة التي فجعت الجزائريين.

رئيس الاتحاد الجزائري يعزي في وفاة اللاعب

بدوره، قدم رئيس الاتحاد الجزائري للعبة وليد صادي “تعازيه الخالصة، إثر نبأ وفاة اللاعب وسيم جزار.

وقال بيان للاتحاد: “على إثر هذا المصاب بالجلل، تقدم رئيس الفاف باسمه وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي وأسرة الكرة الجزائرية بأخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد ومحبيه”.

اقرأ أيضا:

كما عزى صادي ناديه اللاعب الشاب نجم وادي الماء، داعيا الله عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.