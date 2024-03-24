الرئيسية » الهدهد » “أقوى رجل في مصر” نطق الشهادتين.. السبب الحقيقي لوفاة أيمن مجدي المفاجئة

“أقوى رجل في مصر” نطق الشهادتين.. السبب الحقيقي لوفاة أيمن مجدي المفاجئة

بقلم
"أقوى رجل في مصر" نطق الشهادتين.. السبب الحقيقي لوفاة أيمن مجدي المفاجئة

وطن – أعلن عن وفاة لاعب كمال الأجسام المصري أيمن مجدي الذي يلقبه معجبوه بـ “أقوى رجل في مصر” في محافظة الغربية، وشيع جثمان الرياضي الراحل من مسجد عوارة بالمدينة في موكب جنائزي مهيب.

وتضاربت الروايات حول سبب وفاة أيمن مجدي، حيث قال أهالي منطقته إنه كان يتمتع بصحة جيدة قبل أن يصاب بأزمة قلبية نتيجة تناول المنشطات والمكملات الغذائية، ويفارق الحياة بأحد مستشفيات طنطا.

سبب وفاة بطل كمال الأجسام المصري أيمن مجدي

من جانبه كشف وائل مجدي أن شقيقه كان يعاني منذ مدة من قرحة شديدة في المعدة بالإضافة إلى مشاكل في القولون، جعلته لا يستطيع تناول الطعام، مما دعا أسرته إلى نقله إلى المستشفى، حيث بقي على سرير الشفاء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار موقع “مصراوي” إلى أن التقرير الذي أعده الطبيب المعالج، كشف عن أن سبب الوفاة يعود إلى إصابته بأنيميا حادة نتيجة عدم تناوله الطعام لفترة طويلة، بسبب معاناته من قرحة شديدة في المعدة، بالإضافة إلى التهابات شديدة في القولون.

ونفى وائل شقيق أيمن مجدي أن تكون وفاة شقيقه بطل كمال الأجسام بسبب تناول جرعة زائدة من المنشطات كما تم تداوله عبر وسائل الإعلام.

وأكد شقيق اللاعب معتزل اللعب منذ أكثر من 7 أشهر، أن شقيقه لم يكن بحاجة لتلك العقاقير في فترة مرضه.

أيمن مجدي نطق الشهادتين

وقال والد اللاعب أيمن مجدي في لقاء مع موقع “القاهرة 24” إن نجله أصيب منذ 3 أشهر بمرض في القولون والمعدة وتدهورت حالته الصحية الأمر الذي دفع الأسرة إلى عرض اللاعب على أكثر من طبيب، لتشخيص الحالة الصحية وتقديم العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية الأولية له.

وأوضح والد اللاعب أنه خضع لعمل منظار من أجل تشخيص الحالة الصحية، وتبين إصابته بقرحة شديدة في القولون والمعدة وعلى إثر ذلك خضع للعلاج وتحسنت حالته الصحية.

وتدهورت حالة أيمن مجدي الصحية صباح، الأحد، وشعر بإعياء شديد وتعذر عليه التنفس، مما أدى إلى وفاته في المستشفى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ناتج عن أزمة قلبية حادة، وكشف والد اللاعب الراحل أنه نطق بالشهادة أكثر من مرة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

ذبحة صدرية

من جانبه، أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا أن الأعراض التي ألمت بأيمن مجدي كانت تستوجب أن يتعامل معها الأطباء كحالة ذبحة صدرية إلى أن يثبت العكس.

ولفت شعبان إلى أن أيمن مجدي كان يجب أن يخضع لقسطرة استكشافية للشرايين التاجية أو أشعة مقطعية بالصبغة، لأن المشاكل تكون في الكثير من الحالات بالشريان التاجي الخلفي، وأعراضه خادعة.

وأيمن مجدي هو لاعب كمال أجسام حصل في عام 2019 على المركز الثاني في بطولة “مستر فيت” بوزن 88 كيلوغراما، كما حقق المركز الأول في بطولة الجامعات لمدة 3 سنوات على التوالي.

ولعب أيمن مجدي 3 بطولات للجمهورية لمدة 3 سنوات على التوالي، وحقق بها المركز الأول، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث في بطولة مستر أوليمبيا للهواة عام 2021.

  • اقرأ أيضا:
أغرب 5 لاعبين كمال أجسام لم تسمع عنهم من قبل!

قد يعجبك أيضاً

"أقوى رجل في مصر" نطق الشهادتين.. السبب الحقيقي لوفاة أيمن مجدي المفاجئة

“أقوى رجل في مصر” نطق الشهادتين.. السبب الحقيقي لوفاة أيمن مجدي المفاجئة

صحفي فلسطيني يكذب روايات اغتصاب الاحتلال لنساء في غزة ويستنكرها بشدة

صحفي فلسطيني يكذب روايات اغتصاب الاحتلال لنساء في غزة ويستنكرها بشدة

كاميرون دياز تُرزق بمولود جديد بعدما تخطت الخمسين وهذا ما قالته

كاميرون دياز تُرزق بمولود جديد بعدما تخطت الخمسين وهذا ما قالته

سعاد صالح مفتية النساء في مصر

فتوى مثيرة من “مفتية النساء” في مصر عن ترقيع غشاء البكارة الذي فُقد بعلاقة آثمة أو اغتصاب

اغتصب فتاة وقتلها ومر على جريمته 40 عاما وظن أنه نجا.. قطعة "علكة" فضحته

اغتصب فتاة وقتلها ومر على جريمته 40 عاما وظن أنه نجا.. قطعة “علكة” فضحته

لتقنين خطف أطفال المسلمين.. السويد تقر قانونا يمنع سفر الأطفال أصحاب الأصول المهاجرة

لتقنين خطف أطفال المسلمين.. السويد تقر قانونا يمنع سفر الأطفال أصحاب الأصول المهاجرة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior