“أقوى رجل في مصر” نطق الشهادتين.. السبب الحقيقي لوفاة أيمن مجدي المفاجئة

وطن – أعلن عن وفاة لاعب كمال الأجسام المصري أيمن مجدي الذي يلقبه معجبوه بـ “أقوى رجل في مصر” في محافظة الغربية، وشيع جثمان الرياضي الراحل من مسجد عوارة بالمدينة في موكب جنائزي مهيب.

وتضاربت الروايات حول سبب وفاة أيمن مجدي، حيث قال أهالي منطقته إنه كان يتمتع بصحة جيدة قبل أن يصاب بأزمة قلبية نتيجة تناول المنشطات والمكملات الغذائية، ويفارق الحياة بأحد مستشفيات طنطا.

وفــ ــاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام pic.twitter.com/euq56QEgYr — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 24, 2024

سبب وفاة بطل كمال الأجسام المصري أيمن مجدي

من جانبه كشف وائل مجدي أن شقيقه كان يعاني منذ مدة من قرحة شديدة في المعدة بالإضافة إلى مشاكل في القولون، جعلته لا يستطيع تناول الطعام، مما دعا أسرته إلى نقله إلى المستشفى، حيث بقي على سرير الشفاء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار موقع “مصراوي” إلى أن التقرير الذي أعده الطبيب المعالج، كشف عن أن سبب الوفاة يعود إلى إصابته بأنيميا حادة نتيجة عدم تناوله الطعام لفترة طويلة، بسبب معاناته من قرحة شديدة في المعدة، بالإضافة إلى التهابات شديدة في القولون.

🚨أيمن مجدي بطل مصري من أبطال العالم في لعبة كمال الأجسام توفي أمس إثر أزمة قلبية- اللاعب كان يتمتع بصحة جيدة وأصيب بأزمة قلبية وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.⁰⁰🚨حسب روايات وسائل إعلام مصرية أن الازمة القلبية… pic.twitter.com/ToVKTmB6wZ — 𝙍𝙖𝙢𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙝𝙖𝙨𝙨𝙖𝙣 (@RamadanHassan99) March 23, 2024

ونفى وائل شقيق أيمن مجدي أن تكون وفاة شقيقه بطل كمال الأجسام بسبب تناول جرعة زائدة من المنشطات كما تم تداوله عبر وسائل الإعلام.

وأكد شقيق اللاعب معتزل اللعب منذ أكثر من 7 أشهر، أن شقيقه لم يكن بحاجة لتلك العقاقير في فترة مرضه.

أيمن مجدي نطق الشهادتين

وقال والد اللاعب أيمن مجدي في لقاء مع موقع “القاهرة 24” إن نجله أصيب منذ 3 أشهر بمرض في القولون والمعدة وتدهورت حالته الصحية الأمر الذي دفع الأسرة إلى عرض اللاعب على أكثر من طبيب، لتشخيص الحالة الصحية وتقديم العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية الأولية له.

وفاة المصري #أيمن_مجدي بطل العالم في لعبة كمال الأجسام إثر أزمة قلبية #الميدان pic.twitter.com/QI55wIq25Z — حمزة بن جدو (@BendjeddouHamza) March 24, 2024

وأوضح والد اللاعب أنه خضع لعمل منظار من أجل تشخيص الحالة الصحية، وتبين إصابته بقرحة شديدة في القولون والمعدة وعلى إثر ذلك خضع للعلاج وتحسنت حالته الصحية.

وتدهورت حالة أيمن مجدي الصحية صباح، الأحد، وشعر بإعياء شديد وتعذر عليه التنفس، مما أدى إلى وفاته في المستشفى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ناتج عن أزمة قلبية حادة، وكشف والد اللاعب الراحل أنه نطق بالشهادة أكثر من مرة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

ذبحة صدرية

من جانبه، أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا أن الأعراض التي ألمت بأيمن مجدي كانت تستوجب أن يتعامل معها الأطباء كحالة ذبحة صدرية إلى أن يثبت العكس.

ولفت شعبان إلى أن أيمن مجدي كان يجب أن يخضع لقسطرة استكشافية للشرايين التاجية أو أشعة مقطعية بالصبغة، لأن المشاكل تكون في الكثير من الحالات بالشريان التاجي الخلفي، وأعراضه خادعة.

وأيمن مجدي هو لاعب كمال أجسام حصل في عام 2019 على المركز الثاني في بطولة “مستر فيت” بوزن 88 كيلوغراما، كما حقق المركز الأول في بطولة الجامعات لمدة 3 سنوات على التوالي.

ولعب أيمن مجدي 3 بطولات للجمهورية لمدة 3 سنوات على التوالي، وحقق بها المركز الأول، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث في بطولة مستر أوليمبيا للهواة عام 2021.