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“محاولة استعطاف”.. فضيحة مدوية للداعية وسيم يوسف بشأن إصابته بالسرطان

بقلم
وسيم يوسف

وطن – أكدت وسائل إعلام فضيحة مدوية لداعية محمد بن زايد وسيم يوسف تأكد فيها ترويجه لمقاطع مجتزءة يزعم بها إصابته بالسرطان في محاولة منه لاستعطاف المتابعين بعد انتقادات لاذعة تلقاها بسبب فتاويه التي تناسب هوى النظام في الإمارات.

وعبر شبكة سي إن إن خرج الداعية الإماراتي سيء الصيت والمعروف بفتاويه المثيرة للجدل بتعليق أن إصابته بالسرطان غير مؤكدة وللآن ينتظر النتيجة ما إذا كان الورم خبيث أو حميد وتخرج النتيجة بعد عدة أيام.

لكن بمتابعة الفيديو المجتزأ الذي عمل يوسف للترويج له تبين أنه يحاول الترويج لإصابته وكسب استعطاف المتابعين وعدم توضيح حقيقة وضعه الصحي بشكل مباشر ودون “مراوغة”.

مراوغة ومحاولة استعطاف

ويتضح من متابعة الفيديو حجم المراوغة والكذب التي يتبعها وسيم يوسف تماماً كما يفعله في فتاويه التي تفتقر بشكل كبير للمهنية والاستناد للأدلة الشرعية التي يتفق فيها جمهور علماء المسلمين.

وفي المقطع المتداول رد وسيم يوسف على سؤال أحد متابعيه خلال مقطع تداوله الرواد عبر حسابات مختلفة قائلاً إن نتيجة التحليل ظهرت.

وأوضح أن نتائج التحليل أظهرت إصابته بمرض السرطان متابعاً: “الله عز وجل من رحمته أن يبتلينا بالأوجاع والأمراض، حتى نعلم يقيناً أن الدنيا ليست لنا، وأننا زوار”.

وأضاف الداعية الإماراتي وسيم يوسف حول إصابته بالسرطان بأسلوب محاولاً إظهار تسليمه بمرضه وأن “قلبه عامر بالصبر والإيمان”:” الزائر طال أمده أم قصر، لا بد أن يركب طائرة ترجعه إلى وطنه.”

داعية محمد بن زايد

وتفاعل عشرات الرواد في منصات التواصل بالفرح والسخرية من إعلان إصابة وسيم يوسف بالسرطان مؤكدين أن ما فعله من دعم للطغاة وتأييد لهم وتشويه للدين من القليل عليه أن يصاب بمثل هذا المرض.

وفي هذا السياق علق زين يوسف على أنباء إصابة داعية الرئيس الإماراتي محمد بن زايد: “مبروك عليك السرطان يا وسيم يوسف و مبروك عليك معرفة إن هالدنيا اللي ركضت وراء رضا أسيادك فيها فانية.”

وأضاف يوسف: ”وهنيئاً لك بركوب هالطيارة و أتمنى إنها توصلك للمحطة اللي تستحقها..فهذا كله درس إلهي تستحق موعظته بشدة”.

ويأتي إعلان وسيم يوسف عن إصابته بالسرطان، عقب انتشار صور أيضا للكاتب السعودي المتصهين رواف السعين، تظهره داخل المستشفى حيث تدهور وضعه الصحي وأصيب بمرض لم يعلن عنه.

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وسيم يوسف

“محاولة استعطاف”.. فضيحة مدوية للداعية وسيم يوسف بشأن إصابته بالسرطان

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