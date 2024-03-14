ما هو مرض رواف السعين؟.. شماتة واسعة بمتصهين سعودي دعا نتنياهو لإبادة الفلسطينيين

وطن – أظهر رواد منصات التواصل فرحاً كبيراً وشماتة بانتكاسة المتصهين السعودي رواف السعين وتدهور وضعه الصحي، مذكرين بدعمه للاحتلال الإسرائيلي ودعوته إياه لإبادة الفلسطينيين في غزة وهجومه الدائم على فلسطين وشيطنته لقضيتها.

ورواف السعين هو صحفي وكاتب سعودي صاحب تاريخ سيء في التحريض على الفلسطينيين والدعوة لإبادتهم مقابل مديح الصهاينة، وسبق أن دعا نتنياهو لحرق الفلسطينيين وتخليص العالم منهم.

⁧#رواف_السعين⁩ الذي كان يطالب نتني بحرق أهل غزة وإبادتهم يمر بوعكة صحية ويحتاج دعائكم

اللهم اجعله آخر رمضان يمر عليه وعلى صهاينة العرب

اللهم مزقه تمزيقاولا تعطه موتا رحيما

اللهم اجعله آية كما فرعون

اللهم اشفيصدورنا بنهاية مذلة مؤلمة له تصبح حكاية للاجيال التالية pic.twitter.com/VgkOemEFBK — .أريجArjee 🇩🇿🇩🇿🇩🇿. (@LamiaAreej1964) March 14, 2024

وتساءل بعض المغردين عما فعله هذا المتصهين حتى ينال كل هذه الكراهية الكبيرة من العرب والمسلمين في شتى أنحاء العالم، ليذكر الرواد بما فعله من تصهين ووقاحة وتجرؤ على الفلسطينيين والدعوة لحصارهم والتضييق عليهم ومحاباة المحتلين.

وكتب جهاد الترباني في منصة إكس: “يا جماعة سامحوني عن جد مش متابع كتير بس من الشخص هذا اللي كل لما أفتح التايم لاين ألقى ناس بتدعي عليه في ليالي رمضان المفترجة؟”.

يا جماعة سامحوني عن جد مش متابع كتير بس من الشخص هذا اللي كل لما أفتح التايم لاين ألقى ناس بتدعي عليه في ليالي رمضان المفترجة؟ وشو عمل هالحزين لحتى المسلمين من كل العالم في هذه الليالي المباركة تحوله لممسحة لأحذيتهم؟ 🤔 pic.twitter.com/GZmQ9SH4bd — J. Al-Turbani جهاد الترباني (@alturbani) March 14, 2024

وتساءل الترباني: “شو عمل هالحزين لحتى المسلمين من كل العالم في هذه الليالي المباركة تحوله لممسحة لأحذيتهم؟”.

وظهر رواف السعين في صور نشرها على سرير المرض في المستشفى ويبدو أنه يعاني من أزمة صحية كبيرة.

ولم يكشف السعين عن طبيعة مرضه أو أي تفاصيل بخصوص سبب تواجده في المستشفى، وفق الصور التي ظهر بها.

السعودي رواف السعين في المستشفى

ماذا دعوت له فدعاء الصائم مُستجاب؟#رمضان_كريم يارب حقق لي ما دعوت له#رواف_السعين pic.twitter.com/PSmE5HuE0N — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) March 13, 2024

من هو رواف السعين

ويقول تركي الشلهوب عن المتصهين السعودي رواف السعين إنه متصهين إلى النخاع، يحرض على قتل الفلسطينيين جميعًا، ويطعن في أنسابهم ويُناصر إسرائيل جهاراً نهاراً”.

هذا الشخص الذي في الصورة يُدعى رواف السعين وهو مصتهـ ـين إلى النخاع، يحرض على قتـ ـل الفلسطينيين جميعًا، ويطعن في أنسابهم ويُناصر إسرائيل جهارًا نهارًا.. هذا المتصهـ ـين أصبح في عهد ابن سلمان بطل يُدافع عن وطنه وأسد من أسوده! https://t.co/6OipIH7Kqd — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 14, 2024

وأضاف المغرد في منصة إكس: “هذا المتصهين أصبح في عهد ابن سلمان بطل يُدافع عن وطنه وأسد من أسوده!”.

وشارك الشلهوب تغريدة لعبدالله الفوزان، أمين عام مركز الملك عبدالعزيز يمتدح فيها المتصهين رغم إعلانه بشكل واضح لا لبس فيه ولائه للاحتلال الإسرائيلي ووقوفه ضد العرب والمسلمين.

أسد من أسود الوطن نتفق معه في أمور ونختلف معه في أمور ولكنه وقف في وجه أذناب الاستعمار والكارهين لوطنه ولذلك استغلوا هذه الصورة للدعاء عليه وكأنهم لا يمرضون والهدف هو إخافة كل من يدافع عن وطنه ولكن هيهات لهم ذلك فكلنا جنود للوطن وويل لمن يمس هذا الوطن بسوء. pic.twitter.com/gSv9xYVcIx — أ.د عبدالله الفوزان (@amfozan) March 14, 2024

مسؤول محمد بن سلمان يمتدح المتصهين السعين

ووصف الفوزان رواف السعين بأنه أسد من أسود الوطن وأنه وقف في وجه من وصفهم “أذناب الاستعمار والكارهين”!.

هذا متصهين سعودي طالب نتنياهو بإبادة أهل غزة صغيرهم قبل كبيرهم — الوليد بن يحيى (@wbnyahy) March 14, 2024

وأكد الوليد بن يحيى عن رواف: “هذا متصهين سعودي طالب نتنياهو بإبادة أهل غزة صغيرهم قبل كبيرهم”.

"و تلك أيام نداولها بين الناس" قهر بكلامه البذيئ أغلب المسلمين و اليوم جاء دورهم ليشفى غليلهم .سبحان القائل " و يشفي صدور قوم مؤمنين" — Youssef Amira (@YoussefAmi52017) March 14, 2024

وذكر يوسف عن المتصهين المريض: “و تلك أيام نداولها بين الناس… قهر بكلامه البذيئ أغلب المسلمين و اليوم جاء دورهم ليشفى غليلهم .سبحان القائل ” و يشفي صدور قوم مؤمنين”.

وظهر الكاتب و الصحفي السعودي رواف السعين في أكثر من مقطع وهو يقول إن الفلسطينيين ليسوا عربا ولا توجد لهم أرض ولا قضية، زاعما أن أرضهم هي لإسرائيل.