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ما هو مرض رواف السعين؟.. شماتة واسعة بمتصهين سعودي دعا نتنياهو لإبادة الفلسطينيين

بقلم
مرض رواف السعين.. شماتة واسعة بمتصهين سعودي دعا نتنياهو لإبادة الفلسطينيين

وطن – أظهر رواد منصات التواصل فرحاً كبيراً وشماتة بانتكاسة المتصهين السعودي رواف السعين وتدهور وضعه الصحي، مذكرين بدعمه للاحتلال الإسرائيلي ودعوته إياه لإبادة الفلسطينيين في غزة وهجومه الدائم على فلسطين وشيطنته لقضيتها.

ورواف السعين هو صحفي وكاتب سعودي صاحب تاريخ سيء في التحريض على الفلسطينيين والدعوة لإبادتهم مقابل مديح الصهاينة، وسبق أن دعا نتنياهو لحرق الفلسطينيين وتخليص العالم منهم.

وتساءل بعض المغردين عما فعله هذا المتصهين حتى ينال كل هذه الكراهية الكبيرة من العرب والمسلمين في شتى أنحاء العالم، ليذكر الرواد بما فعله من تصهين ووقاحة وتجرؤ على الفلسطينيين والدعوة لحصارهم والتضييق عليهم ومحاباة المحتلين.

وكتب جهاد الترباني في منصة إكس: “يا جماعة سامحوني عن جد مش متابع كتير بس من الشخص هذا اللي كل لما أفتح التايم لاين ألقى ناس بتدعي عليه في ليالي رمضان المفترجة؟”.

وتساءل الترباني: “شو عمل هالحزين لحتى المسلمين من كل العالم في هذه الليالي المباركة تحوله لممسحة لأحذيتهم؟”.

وظهر رواف السعين في صور نشرها على سرير المرض في المستشفى ويبدو أنه يعاني من أزمة صحية كبيرة.

ولم يكشف السعين عن طبيعة مرضه أو أي تفاصيل بخصوص سبب تواجده في المستشفى، وفق الصور التي ظهر بها.

من هو رواف السعين

ويقول تركي الشلهوب عن المتصهين السعودي رواف السعين إنه متصهين إلى النخاع، يحرض على قتل الفلسطينيين جميعًا، ويطعن في أنسابهم ويُناصر إسرائيل جهاراً نهاراً”.

وأضاف المغرد في منصة إكس: “هذا المتصهين أصبح في عهد ابن سلمان بطل يُدافع عن وطنه وأسد من أسوده!”.

وشارك الشلهوب تغريدة لعبدالله الفوزان، أمين عام مركز الملك عبدالعزيز يمتدح فيها المتصهين رغم إعلانه بشكل واضح لا لبس فيه ولائه للاحتلال الإسرائيلي ووقوفه ضد العرب والمسلمين.

مسؤول محمد بن سلمان يمتدح المتصهين السعين

ووصف الفوزان رواف السعين بأنه أسد من أسود الوطن وأنه وقف في وجه من وصفهم “أذناب الاستعمار والكارهين”!.

وأكد الوليد بن يحيى عن رواف: “هذا متصهين سعودي طالب نتنياهو بإبادة أهل غزة صغيرهم قبل كبيرهم”.

وذكر يوسف عن المتصهين المريض: “و تلك أيام نداولها بين الناس… قهر بكلامه البذيئ أغلب المسلمين و اليوم جاء دورهم ليشفى غليلهم .سبحان القائل ” و يشفي صدور قوم مؤمنين”.

وظهر الكاتب و الصحفي السعودي رواف السعين في أكثر من مقطع وهو يقول إن الفلسطينيين ليسوا عربا ولا توجد لهم أرض ولا قضية، زاعما أن أرضهم هي لإسرائيل.

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مرض رواف السعين.. شماتة واسعة بمتصهين سعودي دعا نتنياهو لإبادة الفلسطينيين

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