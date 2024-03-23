إصابة وسيم يوسف بالسرطان وهكذا بدا في أول ظهور له بعد المرض (فيديو)

وطن – أعلن الداعية الإماراتي المثير للجدل وسيم يوسف، إصابته بمرض السرطان خلال بث مباشر على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تيك توك.

ورد وسيم يوسف على سؤال أحد متابعيه خلال مقطع تداوله الرواد عبر حسابات مختلفة قائلاً إن نتيجة التحليل ظهرت.

فيديو | الإماراتي وسيم يوسف يعلن إصابته بمرض السرطان#وسيم_يوسف pic.twitter.com/IBbeCMRdlS — سنا نيوز (@SnaaNews) March 23, 2024

وأوضح أن نتائج التحليل أظهرت إصابته بمرض السرطان متابعاً: “الله عز وجل من رحمته أن يبتلينا بالأوجاع والأمراض، حتى نعلم يقيناً أن الدنيا ليست لنا، وأننا زوار”.

وأضاف الداعية الإماراتي وسيم يوسف حول إصابته بالسرطان:” الزائر طال أمده أم قصر، لا بد أن يركب طائرة ترجعه إلى وطنه.”

وأكمل:”ونحن وطننا السماء نصفنا روح ونصفنا من طين فإذا تهالك الطين بالأمراض والأوجاع تحن الروح إلى سمائها”.

الداعية وسيم يوسف يعلن عن إصابته بمرض السرطان. pic.twitter.com/6wPPYD2CMz — سالفة الهاشتاق وأكثر (@AbtTrend) March 23, 2024

ولم يوضح وسيم يوسف طبيعة السرطان الذي أصابه أو في أي منطقة بجسده، كما لم يكشف عن تطورات مرضه وإذا كان أخذ جرعات كيماوي علاجية أم لا.

وسيم يوسف داعية محمد بن زايد

ويشتهر وسيم يوسف بأنها الداعية الأردني الأصل المجنس إماراتيا والمقرب من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بسبب فتاويه المثيرة للجدل والتي يخالف فيها كبار العلماء والمفتين لتملق النظام الإماراتي وتبرير سياسات ابن زايد القمعية.

مبروك عليك السرطان يا #وسيم_يوسف و مبروك عليك معرفة إن هالدنيا اللي ركضت وراء رضا أسيادك فيها فانية و هنيئاً لك بركوب هالطيارة و أتمنى إنها توصلك للمحطة اللي تستحقها..فهذا كله درس إلهي تستحق موعظته بشدة… pic.twitter.com/qtN5VLdruB — زين يوسف 🇺🇸 (@Zainjoseph1) March 23, 2024

وفيما دعا له بعض متابعيه بالشفاء أبدى ناشطون شماتة واضحة في مرض وسيم يوسف.

وفي هذا السياق علق زين يوسف على إصابة الداعية الإماراتي بالسرطان: “مبروك عليك السرطان يا وسيم يوسف و مبروك عليك معرفة إن هالدنيا اللي ركضت وراء رضا أسيادك فيها فانية.”

مضيفا:”وهنيئاً لك بركوب هالطيارة و أتمنى إنها توصلك للمحطة اللي تستحقها..فهذا كله درس إلهي تستحق موعظته بشدة”.

إصابة وسيم يوسف بمرض السرطان ملاحظ اخر فترة اغلب المتصهينين مرضوا؟ والله كل شوي يجي خبر متصهين مرض عذاب الدنيا قبل عذاب الاخرة👌🏻 pic.twitter.com/fyShL9RPoi — An engineer with insomnia (@ju_no_akuma) March 23, 2024

وكتب متابع آخر: “إصابة وسيم يوسف بمرض السرطان ملاحظ اخر فترة اغلب المتصهينين مرضوا؟ والله كل شوي يجي خبر متصهين مرض عذاب الدنيا قبل عذاب الاخرة”.

الداعية صاحب الأصول الأردنية اشتهر بتبني الفكر الصهيوني الإسرائيلي من خلال هجومه العنيف والمتكرر على الشعب الفلسطيني والمقاومة، واشتهر بتبرير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويأتي إعلان وسيم يوسف عن إصابته بالسرطان، عقب انتشار صور أيضا للكاتب السعودي المتصهين رواف السعين، تظهره داخل المستشفى حيث تدهور وضعه الصحي وأصيب بمرض لم يعلن عنه.