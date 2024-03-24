صحفي فلسطيني يكذب روايات اغتصاب الاحتلال لنساء في غزة ويستنكرها بشدة

وطن – فند الصحفي والكاتب الفلسطيني المعروف ياسر الزعاترة، مزاعم اغتصاب سيدة أمام زوجها وأقاربها على يد الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، مؤكداً أن جنود الاحتلال أكثر جبناً من أن يفعلوا ذلك.

و في تغريدة له على منصة “إكس” قال الزعاترة عن قصة اغتصاب متداولة وما يشبهها (في غزة): “القصة المتداولة عن اغتصاب امرأة أمام زوجها وأقاربها في غزة لا يمكن أن تكون صحيحة، وهي تنطوي على إساءة لشعبنا”.

وأضاف السياسي الفلسطيني: “لا يمكن لجنود الغزاة أن ينالوا من إحدى حرائرنا وهي على قيْد الحياة، وستأكلهم بأسنانها ولو قطّعوها إربا”.

عن قصة اغتصاب متداولة وما يشبهها. القصة المتداولة عن اغتصاب امرأة أمام زوجها وأقاربها في غزة لا يمكن أن تكون صحيحة، وهي تنطوي على إساءة لشعبنا. لا يمكن لجنود الغزاة أن ينالوا من إحدى حرائرنا وهي على قيْد الحياة، وستأكلهم بأسنانها ولو قطّعوها إربا، كما لا يمكن أن يحدث ذلك وهناك… — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 24, 2024

وتابع: “كما لا يمكن أن يحدث ذلك وهناك رجال فيهم عِرق ينبض، ولو تم تهديدهم بألف بندقية”.

ياسر الزعاترة: “قصة مسيئة لشعبنا”

وأكمل الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة: “جنودهم سَفلة ومجرمون، لكنهم أجبن من أن يفعلوا ذلك، لأنهم يعرفون طبيعة حرائرنا ورجالنا”.

وأردف معلقاً عن مزاعم اغتصاب سيدة فلسطينية أمام زوجها وأقاربها: “هذه القصة وما يشبهها تسيء لشعبنا وحرائرنا ورجالنا، وإن اعتقد مروّجوها أنهم يخدمون قضيتنا”.

وختم المحلل الفلسطيني ياسر الزعاترة: “سأمنع التعليق حتى لا نكثر الجدل حول القصة، فهذه هي الخلاصة التي لا أشكّ مطلقا في صحّتها من خلال 4 عقود من متابعة فصول هذا الصراع بكل تفاصيله”.

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ما قصة رواية الاغتصاب الصادمة؟

وكان ناشطون فلسطينون قد تناقلوا رواية صادمة حول اغتصاب جنود الاحتلال الاسرائيلي امرأة حامل في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

اغتصاب نساء وقتلهم داخل مستشفى وفي رمضان شهادة صادمة ومرعبة وبطير العقل ، ولما تتدخل في تفاصيل واحده من تلك القصص بتكره نفسك وحياتك والعالم .

على لسان زوج واحدة من تلك النساء : "أمروها بخلع ملابسها وبدأوا بضربها قالت للجيش أنا حامل بالشهر الخامس ما تضربوني، استمروا بضربها، وبعد… — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 23, 2024

ونقل نشطاء على لسان زوج سيدة تعرضت لاغتصاب من قبل جنود الاحتلال قوله: “أمروها بخلع ملابسها وبدأوا بضربها .. قالت للجيش أنا حامل بالشهر الخامس لا تضربوني، ثمّ استمروا بضربها”.

وأضافت المزاعم: “بعد ساعات أخرجوا جميع النساء ما عدا السيدة الحامل، وأطفالها .. أخذوها أمام زوجها وأطفالها واغتصبوها، وأمروا الرجال بعدم إغماض أعينهم وإلا سيطلقوا عليهم النار”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي اقتحام مستشفى الشفاء، فيما بدأ اقتحام مستشفيين آخرين هما مستشفى الأمل في خان يونس والنصر في مدينة غزة.