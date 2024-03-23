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“من يُغمض عينيه يُقتل” .. رواية صاعقة عن اغتصاب الاحتلال امرأة حامل أمام أطفالها وزوجها بمجمع الشفاء!

بقلم
اغتصاب جنود الاحتلال سيدة حامل أمام أطفالها وزوجها بمجمع الشفاء

وطن – تناقل ناشطون فلسطينون رواية صادمة، حول اغتصاب جنود الاحتلال الاسرائيلي امرأة حامل في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

اغتصاب امرأة حامل أمام أطفالها وزوجها بمجمع الشفاء

ونقل نشطاء على لسان زوج سيدة تعرضت لاغتصاب من قبل جنود الاحتلال قوله: “أمروها بخلع ملابسها وبدأوا بضربها .. قالت للجيش أنا حامل بالشهر الخامس لا تضربوني، ثمّ استمروا بضربها، وبعد ساعات أخرجوا جميع النساء ما عدا السيدة الحامل، وأطفالها .. أخذوها أمام زوجها وأطفالها واغتصبوها، وأمروا الرجال بعدم إغماض أعينهم وإلا سيطلقوا عليهم النار”.

وجاء تداول هذه الرواية، بالتزامن وكشف سيدة فلسطينية تدعى جميلة الهسي محاصرة بمحيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة عن أنّ جنود جيش الاحتلال اغتصبوا نساء وقتلوهن بمحيط المجمع.

وقالت في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة، السبت، إنّ قوات الاحتلال أحرقت وقتلت عائلات بأكملها. مضيفةً أنّ قوات الاحتلال أحرقت مبنى كان الاهالي يتحصنون بداخله.

وذكرت: “لا نملك حتى الماء لنفطر ولا نعرف إلى أين نذهب”.

وقالت “الهسي” إن الاحتلال أجبر 65 عائلة على مغادرة محيط المجمع.بحسب “الجزيرة”

وأكدت أنه لا وجود للصليب الأحمر ولا يستطيع توفير ماء لنا، وأن النازحين في المجمع لا يجدون غذاء أو ماء منذ 6 أيام.

وبيّنت أن الأطفال في المجمع لا يجدون حتى الماء المالح لشربه. وقالت: “تقطعت بنا السبل وسط استمرار القصف الإسرائيلي”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ اعتقالات واسعة بصفوف النازحين، ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، مما خلف عشرات القتلى والجرحى.

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