الرئيسية » الهدهد » سيول الرياض تصيب العاصمة السعودية بالشلل.. غرق طرق وتعليق التعليم

سيول الرياض تصيب العاصمة السعودية بالشلل.. غرق طرق وتعليق التعليم

بقلم
سيول الرياض

وطن – تعرضت العاصمة السعودية الرياض، إلى سيول شديدة، بعد هطول أمطار رعدية غزيرة وتقلبات جوية.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر انجراف بعض السيارات في السيول بمنطقة وادي ماران الدلم جنوب الرياض.

توقعات مركز الرياض

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

  • اقرأ ايضا:
السيول تبتلع سعوديا في المدينة المنورة.. فيديو صادم

وأفاد بسقوط وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

توجيه من مطار الملك خالد

وعلى إثر الحالة الجوية السيئة، طلب مطار الملك خالد الدولي المسافرين بالتواصل مع خطوط الطيران للتأكد من حالة الرحلة قبل توجههم إلى المطار.

تعليق التعليم بالرياض

كما قررت إدارة تعليم مدينة الرياض تعليق الدراسة، في جميع المدارس التابعة لها، وتحويل الدراسة لتكون عن بُعد، عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات.

قد يعجبك أيضاً

أدم وناس

أدم وناس ينفي شائعات رفضه الحضور للمنتخب الجزائري.. وهذا ما قاله عن سبب غيابه

بسبب الحرب على غزة والاضطرابات الاقتصادية.. هل أصبح الأردن عرضة لأنشطة داعش وإيران؟

سيول الرياض

سيول الرياض تصيب العاصمة السعودية بالشلل.. غرق طرق وتعليق التعليم

تنظيم داعش ينشر فيديو لهجوم موسكو

تنظيم داعش يبث فيديو لهجوم موسكو.. نيران كثيفة وذبح

بيان لعائلات الشاوي عن الدكتور عماد شعلان والفيديو الإباحي

بيان لعائلات الشاوي عن الدكتور عماد شعلان والفيديو الإباحي.. ماذا جاء فيه؟

كارثة بيئية تهدد العراق وسنوات عجاف مقبلة في حال عدم وجود حلول عاجلة

كارثة بيئية تهدد العراق وسنوات عجاف مقبلة في حال عدم وجود حلول عاجلة.. ما القصة؟ (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior