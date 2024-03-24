سيول الرياض تصيب العاصمة السعودية بالشلل.. غرق طرق وتعليق التعليم

وطن – تعرضت العاصمة السعودية الرياض، إلى سيول شديدة، بعد هطول أمطار رعدية غزيرة وتقلبات جوية.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر انجراف بعض السيارات في السيول بمنطقة وادي ماران الدلم جنوب الرياض.

سيول طريق الحاير جنوب الرياض ١٣ رمضان ١٤٤٥هـ ماشاء الله تبارك الله pic.twitter.com/88wbDgVEzY — علوش (@abosaad11183898) March 23, 2024

توقعات مركز الرياض

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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وأفاد بسقوط وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

توجيه من مطار الملك خالد

وعلى إثر الحالة الجوية السيئة، طلب مطار الملك خالد الدولي المسافرين بالتواصل مع خطوط الطيران للتأكد من حالة الرحلة قبل توجههم إلى المطار.

تعليق التعليم بالرياض

كما قررت إدارة تعليم مدينة الرياض تعليق الدراسة، في جميع المدارس التابعة لها، وتحويل الدراسة لتكون عن بُعد، عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات.