سيول الرياض تصيب العاصمة السعودية بالشلل.. غرق طرق وتعليق التعليم

وطن – تعرضت العاصمة السعودية الرياض، إلى سيول شديدة، بعد هطول أمطار رعدية غزيرة وتقلبات جوية.
وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر انجراف بعض السيارات في السيول بمنطقة وادي ماران الدلم جنوب الرياض.
#شاهد
انجراف آحد السيارة في سيول وادي ماوان – #الدلم جنوب #الرياض
السبت ١٣ رمضان ١٤٤٥هـ
رصد : @cjfEf9k26rjDQRP pic.twitter.com/TQrwxQTNt8
— FAHAD (@FAHAD_1322) March 23, 2024
فيديو من سيول سد محافظة #حريملاء شمال غرب #الرياض
السبت ١٣ رمضان ١٤٤٥هـ
عبر : @tqqs pic.twitter.com/5P3nzpXf1L
— FAHAD (@FAHAD_1322) March 23, 2024
سيول طريق الحاير جنوب الرياض ١٣ رمضان ١٤٤٥هـ ماشاء الله تبارك الله pic.twitter.com/88wbDgVEzY
— علوش (@abosaad11183898) March 23, 2024
أمطار وسيول الحريق هذا اليوم السبت
١٣ / ٩ / ١٤٤٥ #الحريق #أمطار #سيول #الرياض_الان#الفضلي_للعقارات pic.twitter.com/Wo5aafRd0U
— الفضلي للعقارات (@alfadlyaqarat) March 23, 2024
توقعات مركز الرياض
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
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وأفاد بسقوط وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.
توجيه من مطار الملك خالد
وعلى إثر الحالة الجوية السيئة، طلب مطار الملك خالد الدولي المسافرين بالتواصل مع خطوط الطيران للتأكد من حالة الرحلة قبل توجههم إلى المطار.
تعليق التعليم بالرياض
كما قررت إدارة تعليم مدينة الرياض تعليق الدراسة، في جميع المدارس التابعة لها، وتحويل الدراسة لتكون عن بُعد، عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات.
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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445هـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية… pic.twitter.com/ipW8CJ593Q
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) March 23, 2024