السيول تبتلع سعوديا في المدينة المنورة.. فيديو صادم

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وطن- تسببت مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة المنورة، في جرف عشرات من الشاحنات والسيارات وغمر بعضها في الوحل، على طريق المدينة المنورة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي وهو يغرق جراء السيول والأمطار دون أن يظهر له أثر.

حاول التشبث بسيارة ولكن السيول جرفته واختفى فجأة

وبدا المواطن السعودي وهو يقف وسط المياه ويتمسك بحافة سيارة كانت وسط المياه محاولأً النجاة بنفسه، ثم فجأة يغرق دون أن يتمكن من التشبث بالسيارة وتجرفه المياه ثم يختفي.

فيما بدا آخرون وهم يصارعون السيل الذي غطى جزءاً من السيارات التي كانت في المكان، وبدا غيرهم وهم يقفون فوق مكان مرتفع ويتابعون الكارثة التي حلت بالمدينة.

سيارات مغمورة حتى السقف بالمياه

وأظهر مقطع فيديو آخر صوره أحد الأشخاص بهاتفه الجوال، العديد من الشاحنات التي احتجزتها السيول في الوحل على جانب طريق المدينة – العلا، وسيارات أخرى مغمورة حتى السقف في الوحل. وبعضها مقلوباً رأساً على عقب، فيما ظهرت سيارات أخرى محتجزة ومعطلة على طريق فضلا- العلا .

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وقال الدفاع المدني بالمدينة المنورة، بحسب وسائل إعلام سعودية إنه يجري البحث عن مفقود جرفته السيول عندما حاول إنقاذ محتجزين داخل سيارة في قرية أبيار الماشي، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية في نبأ عاجل.

مفقود سيول ابيار الماشي – رجل شايب المدينة المنورة ⚡ المقطع عبر الواتس اب 📲📱 pic.twitter.com/1LB1csBuqA — ☘️𝒩𝒪ℱℒ (@C7C7C9) January 2, 2023

وتواصل فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة بحثها عن مفقودين في سيول آبيار الماشي، حيث فقد الأول عندما كان يحاول انقاذ محتجزين بينما فقد الآخر في حادث ثاني عندما علقت مركبته هو وصديق له.

الدفاع المدني بالمدينة المنورة يبحث عن مفقود جرفه السيل عندما حاول إنقاذ محتجزين داخل سيارة. – pic.twitter.com/XvpQX0byZ5 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 2, 2023

وتمكنت فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع طيران الأمن، من إنقاذ 111 شخصاً كانوا محتجزين وسط السيول بالمنطقة، بالإضافة إلى انتشال جثـة مواطن (65 عاماً) من سيول وادي فضلا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقود آخر في الوادي.

ونشرت قناة «الإخبارية»، صورا أثناء بحث قوارب الدفاع المدني عن مفقود قرية أبيار الماشي بالمدينة المنورة، وكانت المدينة شهدت في وقت سابق من اليوم، سقوط أمطار غزيرة تسببت في جريان السيول.

قوارب الدفاع المدني تباشر عملية البحث عن مفقود جرفه السيل في قرية أبيار الماشي بالمدينة المنورة #الإخبارية pic.twitter.com/QNKbaWCWT3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 2, 2023

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، دعت إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الأحد حتى يوم الجمعة المقبل، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة #الحدود_الشمالية حتى الساعة 1 مساء يوم الأربعاء. #الوقاية_أمان pic.twitter.com/QOLQrqLJyK — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 3, 2023

وبينت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل ربحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية.

بالإضافة إلى أجزاء من المدنية المنورة، تشمل بدر وينبع والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا والحناكية، وأجزاء من منطقة الرياض تشمل المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من مناطق الباحة والقصيم و الشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك.