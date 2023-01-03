الثلاثاء, يناير 3, 2023
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السيول تبتلع سعوديا في المدينة المنورة.. فيديو صادم

المواطن السعودي ظهر في الفيديو وهو يتشبث بصندوق سيارة ولكن السيول جرفته بعيدا

كتب خالد الأحمد
السيول تبتلع سعوديا watanserb.com
السيول تبتلع سعوديا
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وطن- تسببت مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة المنورة، في جرف عشرات من الشاحنات والسيارات وغمر بعضها في الوحل، على طريق المدينة المنورة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي وهو يغرق جراء السيول والأمطار دون أن يظهر له أثر.

حاول التشبث بسيارة ولكن السيول جرفته واختفى فجأة

وبدا المواطن السعودي وهو يقف وسط المياه ويتمسك بحافة سيارة كانت وسط المياه محاولأً النجاة بنفسه، ثم فجأة يغرق دون أن يتمكن من التشبث بالسيارة وتجرفه المياه ثم يختفي.

فيما بدا آخرون وهم يصارعون السيل الذي غطى جزءاً من السيارات التي كانت في المكان، وبدا غيرهم وهم يقفون فوق مكان مرتفع ويتابعون الكارثة التي حلت بالمدينة.

سيارات مغمورة حتى السقف بالمياه

وأظهر مقطع فيديو آخر صوره أحد الأشخاص بهاتفه الجوال، العديد من الشاحنات التي احتجزتها السيول في الوحل على جانب طريق المدينة – العلا، وسيارات أخرى مغمورة حتى السقف في الوحل. وبعضها مقلوباً رأساً على عقب، فيما ظهرت سيارات أخرى محتجزة ومعطلة على طريق فضلا- العلا .

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وقال الدفاع المدني بالمدينة المنورة، بحسب وسائل إعلام سعودية إنه يجري البحث عن مفقود جرفته السيول عندما حاول إنقاذ محتجزين داخل سيارة في قرية أبيار الماشي، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية في نبأ عاجل.

وتواصل فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة بحثها عن مفقودين في سيول آبيار الماشي، حيث فقد الأول عندما كان يحاول انقاذ محتجزين بينما فقد الآخر في حادث ثاني عندما علقت مركبته هو وصديق له.

الدفاع المدني بالمدينة المنورة يبحث عن مفقود جرفه السيل عندما حاول إنقاذ محتجزين داخل سيارة
الدفاع المدني بالمدينة المنورة يبحث عن مفقود جرفه السيل عندما حاول إنقاذ محتجزين داخل سيارة

وتمكنت فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع طيران الأمن، من إنقاذ 111 شخصاً كانوا محتجزين وسط السيول بالمنطقة، بالإضافة إلى انتشال جثـة مواطن (65 عاماً) من سيول وادي فضلا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقود آخر في الوادي.

ونشرت قناة «الإخبارية»، صورا أثناء بحث قوارب الدفاع المدني عن مفقود قرية أبيار الماشي بالمدينة المنورة، وكانت المدينة شهدت في وقت سابق من اليوم، سقوط أمطار غزيرة تسببت في جريان السيول.

قوارب الدفاع المدني تباشر عملية البحث عن مفقود جرفه السيل في قرية أبيار الماشي بالمدينة المنورة
قوارب الدفاع المدني تباشر عملية البحث عن مفقود جرفه السيل في قرية أبيار الماشي بالمدينة المنورة

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، دعت إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الأحد حتى يوم الجمعة المقبل، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل ربحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية.

بالإضافة إلى أجزاء من المدنية المنورة، تشمل بدر وينبع والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا والحناكية، وأجزاء من منطقة الرياض تشمل المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من مناطق الباحة والقصيم و الشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك.

المصدرقناة الإخبارية ,يوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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