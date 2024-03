أوكرانيا تعلق على هجوم موسكو الدامي.. نفت علاقتها ووصفته بالعمل الإرهابي واتهامات لروسيا

وطن – أكدت الرئاسة الأوكرانية، أن لا علاقة لكييف بالهجوم الذي وقع في العاصمة الروسية موسكو بقاعة “كروكس سيتي”، واصفة الواقعة بـ”العمل الإرهابي”.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، في بيان مطول: “لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث”.

Ukraine certainly has nothing to do with the shooting/explosions in the Crocus City Hall (Moscow Region, Russia). It makes no sense whatsoever.

First of all, Ukraine has been fighting with the Russian army for more than two years. And everything in this war will be decided only…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 22, 2024