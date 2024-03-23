أوكرانيا تعلق على هجوم موسكو الدامي.. نفت علاقتها ووصفته بالعمل الإرهابي واتهامات لروسيا

وطن – أكدت الرئاسة الأوكرانية، أن لا علاقة لكييف بالهجوم الذي وقع في العاصمة الروسية موسكو بقاعة “كروكس سيتي”، واصفة الواقعة بـ”العمل الإرهابي”.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، في بيان مطول: “لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث”.

Ukraine certainly has nothing to do with the shooting/explosions in the Crocus City Hall (Moscow Region, Russia). It makes no sense whatsoever. First of all, Ukraine has been fighting with the Russian army for more than two years. And everything in this war will be decided only… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 22, 2024

وأضاف أن أوكرانيا تقاتل الجيش الروسي منذ أكثر من عامين، وذلك في ساحة المعركة، وبالأسلحة والقرارات العسكرية النوعية، موضحًا أن العمليات الإرهابية لا تحل أي مشكلة.

وتابع “لم تلجأ أوكرانيا قط إلى استخدام الأساليب الإرهابية. إنه دائما لا معنى له، خلافاً لروسيا ذاتها، التي تستخدم الهجمات الإرهابية في الحرب الحالية ضد أوكرانيا، والتي هاجمت مواطنيها في وقت سابق من تاريخها لبدء أعمال مكافحة الإرهاب اللاحقة ضد المجموعات العرقية المحتجة. يكفي أن نتذكر الأحداث التي وقعت على طريق كاشيرسكوي السريع (موسكو) وفي فولجودونسك”.

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وأشار إلى أنه قبل فترة طويلة من الحادث، أطلقت تحذيرات علنية من السفارات الأجنبية المتواجدة في موسكو، حول احتمال حدوث مثل هذه التجاوزات الدموية.

وختم قائلا: “ليس هناك أدنى شك في أن الأحداث في ضواحي موسكو سوف تساهم في زيادة حادة في الدعاية العسكرية، والعسكرة المتسارعة، والتعبئة الموسعة، وفي نهاية المطاف، تصعيد الحرب. وأيضاً لتبرير ضربات الإبادة الجماعية الواضحة ضد السكان المدنيين في أوكرانيا”.

عشرات القتلى في روسيا

وقتل العشرات في هجوم شنه مسلحون مجهولون داخل قاعة كروكس سيتي للحفلات في ضاحية موسكو، وفق ما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي “إف إس بي”.

وتعمل السلطات على إغلاق كافة مداخل ومخارج العاصمة الروسية، وتجري عمليات تفتيش بحثا عن مطلوبين.

وقالت إدارة الطوارئ لمنطقة موسكو لوكالة تاس الروسية إنه تم الاستعانة بطائرات هليكوبتر لإطفاء الحريق.

وفي أعقاب الهجوم، صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، بأن إجمالي من تم نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو بلغ 115 شخصًا، بينهم خمسة أطفال.

فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، إجلاء حوالي مائة شخص من الطابق السفلي من قاعة الحفلات الموسيقية “كروكوس سيتي هول”.

داعش يتبنى الهجوم

وكان تنظيم الدولة (داعش) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في قاعة مناسبات في منطقة موسكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء أعماق الناطقة باسم التنظيم.

وقال مصدر أمني لوكالة أعماق، إن مسلحي تنظيم داعش هاجموا تجمعًا كبيرًا للمسيحيين في مدينة كراسنوجورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات وإحداث دمار كبير في المكان قبل أن ينسحبوا إلى قواعدهم بسلام، وفق قوله.