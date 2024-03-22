فيديوهات مروعة لهجوم موسكو الدامي.. مجزرة في قاعة للحفلات الموسيقية

وطن – قُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا وأصيب أكثر من 100 آخرين في هجوم اليوم الجمعة، على قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس بموسكو، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بحسب المعلومات الأولية أن 40 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين نتيجة هجوم إرهابي في قاعة مدينة كروكوس”.

روسيا: أكثر من 40 قتيلاً و100 جريح بعد أن أطلقت مجموعة من المسلحين النار وفجرت عدة عبوات ناسفة في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو . هل ستكون حرباً ثالثة تضرب الظالمين في بعضهم البعض . pic.twitter.com/DcxlQO9Ylu — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 22, 2024



ووصفت وزارة الخارجية الروسية الحادث بأنه “هجوم إرهابي” يجب إدانته.

تفاصيل هجوم موسكو الدامي

وقال موقع ndtv إن مهاجمين يرتدون ملابس مموهة دخلوا المبنى، وفتحوا النار وألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، بحسب صحافي في وكالة ريا نوفوستي للأنباء كان في مكان الحادث.

🔷 الٱن

هجوم إرهابي على #روسيا في موسكو ،هناك أنباء عن قتلى وجرحى ،في حين مازالت القوات الخاصة تشتبك مع الإرهابيين pic.twitter.com/JrFtTbHPUP — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) March 22, 2024

ووفق المصدر سرعان ما انتشرت النيران في قاعة مدينة كروكوس، شمال العاصمة الروسية، حيث يتسع المسرح لعدة آلاف من الأشخاص، ونظم عدة حفلات موسيقية لكبار الفنانين العالميين، بحسب التقارير.

وأفاد صحفي ريا نوفوستي أنه تم إطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية على الجمهور.

ونقل عن الصحفي قوله “انبطح الأشخاص الذين كانوا في القاعة على الأرض لحماية أنفسهم من إطلاق النار لمدة 15 أو 20 دقيقة”.

وذكر الصحفي أن الناس بدأوا بالزحف للخروج عندما أصبح الوضع آمناً، مضيفا أن قوات الأمن كانت في مكان الحادث.

وقالت وزارة خدمات الطوارئ على قناتها على تطبيق تيليجرام إن نحو 100 شخص فروا عبر قبو المسرح بينما احتمى آخرون بالسطح.

ألسنة اللهب والدخان

وعرضت قناتا “بازا” و”ماش” الإخباريتان القريبتان من قوات الأمن على تطبيق “تلغرام”، صور فيديو لألسنة اللهب والدخان الأسود المتصاعد من قاعة الحفلات الموسيقية.

وأظهرت صور أخرى رجلين يسيران في القاعة مع ترك شخص واحد على الأقل على الأرض بالقرب من المدخل. وشوهد المتفرجون أيضًا وهم يختبئون خلف المقاعد أو يحاولون الهروب.

وأظهر مقطع فيديو التقط من شرفة المسرح ورصدته “وطن” عدداً من المسلحين في بهو وهم يطلقون النار بشكل عشوائي على من يجدونه في طريقهم.

فيما شوهدت جثث بجانب حاجز زجاجي داخل البهو قبل أن يفر القتلة من البوابة الرئيسية.

https://twitter.com/ZaidBenjamin5/status/1771254307104460981?s=20

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم كان “هجوما إرهابيا”. وقالت عبر تطبيق تيليغرام: “يجب على المجتمع الدولي برمته أن يدين هذه الجريمة الشنيعة”.

ووصفت الرئاسة الأمريكية الهجوم بأنه “فظيع” لكنها قالت إنه لا يوجد مؤشر فوري على أي صلة بالحرب في أوكرانيا. وقال رئيس بلدية موسكو، مع انطلاق عملية أمنية كبيرة حول المسرح ومركز التسوق القريب: “أقدم تعازي لأسر القتلى”.

وقال سوبيانين إنه ألغى جميع الأحداث العامة في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت وكالة تاس للأنباء إنه تم إرسال SOBR وقوات الشرطة الخاصة وفرقة مكافحة الشغب OMON إلى قاعة Crocus.

“أزمة رهائن مسرح موسكو”

وأضاف المصدر أنه تم إجلاء جميع أعضاء فرقة الروك بسلام. وأعاد هذا الهجوم الدموي إلى الأذهان ما عُرف بـ “أزمة رهائن مسرح موسكو” في 23 أكتوبر 2002.

عندما قام ما بين 40 و50 مسلح ينتمون لجمهورية الشيشان بالهجوم على مسرح موسكو المزدحم واحتجزوا 850 رهينة، مطالبين بانسحاب القوات الروسية من الشيشان، وإنهاء الحرب الشيشانية الثانية.

وقد قاد ذاك الحصار موفسار باراييف. وبعد يومين ونصف من الحصار، ضخت القوات الخاصة الروسية غازًا كيميائيًا في فتحات التهوية في المبنى، ثم اقتحمته.

وقتل جراء الهجوم 39 من المهاجمين على أيدي القوات الروسية، وما لا يقل عن 129 من الرهائن (من بينهم 9 أجانب)، معظمهم بفعل المادة السامة.