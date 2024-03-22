CNN تزعم: بلينكن أبلغ قطر بضرورة تهديد حماس بالطرد في حال عدم تنفيذ اتفاق الرهائن

وطن – نقلت شبكة “CNN سي إن إن” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حث قطر على تهديد حماس بالطرد من الدوحة في حال عدم تنفيذ اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وكان بلينكن، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، قد تحدثا للصحافة في غرفة المعاهدات بوزارة الخارجية في واشنطن العاصمة، في 5 آذار/مارس.

وبحسب مزاعم الشبكة التي توالي الاحتلال إعلاميا وتنحاز لوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالة صارمة إلى قطر في وقت سابق من هذا الشهر: “أخبروا حماس أنه يجب عليها تنفيذ اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف الحرب في غزة.. أو المخاطرة بالطرد من العاصمة القطرية الدوحة.”

وجاءت الضغوط الأميركية في وقت تعثرت فيه المفاوضات بين حماس وإسرائيل، قبل أن تعود حماس إلى طاولة المفاوضات بمجموعة جديدة من المطالب التي تمت مناقشتها هذا الأسبوع في الدوحة.

وساطة قطرية ومصرية

وكانت المحادثات غير المباشرة، التي عقدت بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية، هي الأولى التي تعقد في الدوحة على هذا المستوى منذ أسابيع ومن المقرر أن تستأنف، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة إن بلينكن سلم الرسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اجتماع في واشنطن يوم 5 مارس/آذار.

وقال مسؤولون أمريكيون إن قطر، التي كانت شريكًا مهمًا للولايات المتحدة في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فهمت الرسالة واستقبلتها دون معارضة كبيرة، بحسب زعم التقرير.

اقرأ أيضا:

ولم يعلق المسؤولون القطريون على الاجتماع المحدد، لكنهم قالوا إنهم يمارسون ضغوطا هائلة على حماس، بحسب زعم تقرير “سي إن إن”.

ومن غير الواضح ما إذا كانت قطر قد سلمت هذا التحذير لقادة حماس أم لا.

وأنشأت حماس مكتبًا سياسيًا في الدوحة عام 2012، حيث يقيم كبار أعضاء الجماعة هناك بشكل دائم. ونتيجة لذلك، تلعب قطر دورًا حاسمًا في المنطقة بين حماس والدول الأخرى.