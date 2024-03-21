أيمن السالمي طبيب عماني عائد من غزة يفجر غضبا بما قاله عن حماس وأهالي القطاع (فيديو)

وطن – تسبب الطبيب العماني أيمن السالمي بحالة غضب واسعة لدى العمانيين والعرب، بعدما أطل في بودكاست “جلسة حرك” وتحدث عن الحرب الوحشية الإسرائيلية ضد قطاع غزة بمنطق “متصهين” حسب وصف المتابعين.

وكان الدكتور العماني أيمن السالمي قد شارك صوراً له قبل أيام في منصة إكس، توثق وصوله لغزة. كما نشر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، وقتها بياناً وجه فيه رسالة للطبيب العماني الذي وصل إلى مدينة رفح في غزة لمعالجة المصابين الفلسطينيين جراء الحرب.

اولا كل التقدير د.أيمن عندما هب مسرعا طبيبا مداوي جراح إخواننا في غزة وكل مدح فعله الإنساني ولكن للأسف كان لا ينبغي له الدخول في السياسه فالاسبوع الذي قضاه في غزه ليس هو معيار لمعرفة ذلك فهناك من المتصهينين من يستغل ذلك الكلام ويمجد ما يفعله الصهاينة اليوم في غزة#أيمن_السالمي pic.twitter.com/HxLBZpxDXg — سعيد الحسني (@SAIDALHSANI73) March 21, 2024

وزعم الدكتور العماني أيمن السالمي الذي شارك في علاج المصابين في غزة أن “أهالي غزة يرون أحداث 7 أكتوبر كارثة حقيقية والشريحة الأكبر يحملون حركة المقاومة حماس المسؤولية وأن لديهم احساس بالندم”.

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وأضاف السالمي في البودكاست أن سكان القطاع المحاصر “يقولون لو ما صار هذا الموضوع كان أحسن وأنهم لا يتواصلون مع حركة المقاومة الفلسطينية”.

نقول لدكتورنا #أيمن_السالمي

هذه الطفلة من غزة أيضا… وأما قولك ان هناك من في غزة ضد حماس وضد خطوة التي قامت بها.. عزيزي الدكتور اذكر لي دولة واحدة في العالم اجمع سواء إسلامية او كفرية لا توجد معارضة… وبالتالي هذا شيء طبيعي. pic.twitter.com/naZIWW35qo — Ginger man ضد الفتن (@ReformerThrone) March 21, 2024

أيمن السالمي يغضب العمانيين

‏وذهب الطبيب العماني أيمن السالمي لأبعد من ذلك حين زعم أن “أهالي غزة تلوم حمـاس وهناك فئة أقل تؤيد العملية” في إشارة لعملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

الدكتور #أيمن_السالمي @salmi_aiman الذي شارك في علاج المصابين بـ #غزة :

"كنت أقول لأهل #غزة الي التقيتهم

من المهم مشاركتكم مع ( المقاومة ) في المعركة أنتم قرابة مليون ونصف جاهزين لحمل السلاح ولقد قال الله تعالى: كتب عليكم القتال" .. pic.twitter.com/j5I8GfzG9M — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) March 21, 2024

وذكر السالمي: “كنت أقول لأهل غزة الي التقيتهم من المهم مشاركتكم مع ( المقاومة ) في المعركة أنتم قرابة مليون ونصف جاهزين لحمل السلاح ولقد قال الله تعالى: كتب عليكم القتال”.

الطبيب العماني أيمن السالمي الذي تواجد في غزة لمعالجة مصابي الحرب يؤكد أن أهالي غزة يرون أحداث السابع من أكتوبر كارثة حقيقية لأنها حولت حياتهم لجحيم لا يحتمل وذكر بأن الشريحة الأكبر من أهالي غزة يُحملون ميليشيا حماس المسؤولية مع وجود قلة قليلة داعمة للميليشيا ..!! pic.twitter.com/qGhAL48sjf — سلطان سعيد المقرشي (@sultan_mq7) March 20, 2024

وأوضح أن الردود كانت متباينة وأن البعض قال له إن المقاومة ورطتهم في هذا الأمر وأن الأوضاع سابقا كانت أفضل.

انتقادات لتصريحات أيمن السالمي

وعلق سعد الحسني على ما ذكره أيمن: “اولا كل التقدير د.أيمن عندما هب مسرعا طبيبا مداوي جراح إخواننا في غزة وكل مدح فعله الإنساني ولكن للأسف كان لا ينبغي له الدخول في السياسة.”

اولا كل التقدير د.أيمن عندما هب مسرعا طبيبا مداوي جراح إخواننا في غزة وكل مدح فعله الإنساني ولكن للأسف كان لا ينبغي له الدخول في السياسه فالاسبوع الذي قضاه في غزه ليس هو معيار لمعرفة ذلك فهناك من المتصهينين من يستغل ذلك الكلام ويمجد ما يفعله الصهاينة اليوم في غزة#أيمن_السالمي pic.twitter.com/HxLBZpxDXg — سعيد الحسني (@SAIDALHSANI73) March 21, 2024

وأكمل:”فالاسبوع الذي قضاه في غزه ليس هو معيار لمعرفة ذلك فهناك من المتصهينين من يستغل ذلك الكلام ويمجد ما يفعله الصهاينة اليوم في غزة”.

فيما دون عبد المنعم الخروصي:”أخي المسلم:إن كنت ممن يظن أن المقاومة الفلسطينية أخطأت حساباتها في ٧_١٠ فاعلم أنك قد وقعت في الفخ الذي نصبه الصهاينة لك ولسائر المسلمين.”

وتابع:”وأبشرك أنك لا تعرف حقيقة المعركة ولا أبعادها ولا من هو الخاسر فيها ومن المنتصر فدع التحليل لأهل الاختصاص وهم المقاومة .”

فيما تمنى محمد علي المعشني، أن لو كان الدكتور أيمن السالمي لم يذهب إلى غزة من الأساس.

وعلى نفس الخط غردت لمى الغافرية:”من وجهة نظري أرى بأن الدكتور أيمن السالمي لم يوفق في هذا اللقاء فهو ذهب طبيباً وحمله على ذهابه دافعه الإنساني؛، ولكن بعد عودته تحدث سياسياً ويجب الفصل بين العمل الإنساني والسياسي.”