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أيمن السالمي طبيب عماني عائد من غزة يفجر غضبا بما قاله عن حماس وأهالي القطاع (فيديو)

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أيمن السالمي طبيب عماني عائد من غزة يفجر غضبا بما قاله عن حماس وأهالي القطاع

وطن – تسبب الطبيب العماني أيمن السالمي بحالة غضب واسعة لدى العمانيين والعرب، بعدما أطل في بودكاست “جلسة حرك” وتحدث عن الحرب الوحشية الإسرائيلية ضد قطاع غزة بمنطق “متصهين” حسب وصف المتابعين.

وكان الدكتور العماني أيمن السالمي قد شارك صوراً له قبل أيام في منصة إكس، توثق وصوله لغزة. كما نشر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، وقتها بياناً وجه فيه رسالة للطبيب العماني الذي وصل إلى مدينة رفح في غزة لمعالجة المصابين الفلسطينيين جراء الحرب.

وزعم الدكتور العماني أيمن السالمي الذي شارك في علاج المصابين في غزة أن “أهالي غزة يرون أحداث 7 أكتوبر كارثة حقيقية والشريحة الأكبر يحملون حركة المقاومة حماس المسؤولية وأن لديهم احساس بالندم”.

 

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وأضاف السالمي في البودكاست أن سكان القطاع المحاصر “يقولون لو ما صار هذا الموضوع كان أحسن وأنهم لا يتواصلون مع حركة المقاومة الفلسطينية”.

أيمن السالمي يغضب العمانيين

‏وذهب الطبيب العماني أيمن السالمي لأبعد من ذلك حين زعم أن “أهالي غزة تلوم حمـاس وهناك فئة أقل تؤيد العملية” في إشارة لعملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وذكر السالمي: “كنت أقول لأهل غزة الي التقيتهم من المهم مشاركتكم مع ( المقاومة ) في المعركة أنتم قرابة مليون ونصف جاهزين لحمل السلاح ولقد قال الله تعالى: كتب عليكم القتال”.

وأوضح أن الردود كانت متباينة وأن البعض قال له إن المقاومة ورطتهم في هذا الأمر وأن الأوضاع سابقا كانت أفضل.

انتقادات لتصريحات أيمن السالمي

وعلق سعد الحسني على ما ذكره أيمن: “اولا كل التقدير د.أيمن عندما هب مسرعا طبيبا مداوي جراح إخواننا في غزة وكل مدح فعله الإنساني ولكن للأسف كان لا ينبغي له الدخول في السياسة.”

وأكمل:”فالاسبوع الذي قضاه في غزه ليس هو معيار لمعرفة ذلك فهناك من المتصهينين من يستغل ذلك الكلام ويمجد ما يفعله الصهاينة اليوم في غزة”.

فيما دون عبد المنعم الخروصي:”أخي المسلم:إن كنت ممن يظن أن المقاومة الفلسطينية أخطأت حساباتها في ٧_١٠ فاعلم أنك قد وقعت في الفخ الذي نصبه الصهاينة لك ولسائر المسلمين.”

وتابع:”وأبشرك أنك لا تعرف حقيقة المعركة ولا أبعادها ولا من هو الخاسر فيها ومن المنتصر فدع التحليل لأهل الاختصاص وهم المقاومة .”

فيما تمنى محمد علي المعشني، أن لو كان الدكتور أيمن السالمي لم يذهب إلى غزة من الأساس.

وعلى نفس الخط غردت لمى الغافرية:”من وجهة نظري أرى بأن الدكتور أيمن السالمي لم يوفق في هذا اللقاء فهو ذهب طبيباً وحمله على ذهابه دافعه الإنساني؛، ولكن بعد عودته تحدث سياسياً ويجب الفصل بين العمل الإنساني والسياسي.”

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