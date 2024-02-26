أيمن السالمي .. طبيب عماني دخل أرض المعركة في غزة ومفتي السلطنة يُشيد

وطن – نشر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الاثنين، بياناً وجه فيه رسالة للطبيب العماني أيمن السالمي، الذي وصل إلى مدينة رفح في غزة لمعالجة المصابين الفلسطينيين جراء الحرب.

وقال الخليلي في بيانه: “إنا لنحيي بكل اعتزاز وافتخار ونشكر من أعماق قلوبنا الخطوة الجريئة التي خطاها الدكتور أيمن السالمي الذي انطلق متوكلا على الله تعالى إلى أرض المعركة في غزة العزة”.

نحيي ونشكر الدكتور/ أيمن السالمي على خطوته الجريئة لإسعاف إخوانه في أرض غـ.ـزة العزة.

ونتمنى أن يحذو حذوه الأطباء في بلادنا وسائر الدول الإسلامية، ممن تسمح لهم أحوال عملهم وتتوفر لهم الأسباب الميدانية هناك لخدمة المرضى والمتضررين من هذا العدوان الغاشم. pic.twitter.com/pWoOJ0VpYV — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 26, 2024

كما أضاف المفتي عن خطوة السالمي لأجل إسعاف إخوانه هناك (في غزة): “مع توفر أسباب تقديم الخدمة الطبية، بما يمكن الأطباء المتطوعين من خدمة المرضى والمتضررين من هذا العدوان الغاشم؛ فإننا نتمنى أن يحذو حذوه من تسمح أحوال عمله من الأطباء في بلادنا العزيزة وفي سائر الدول الإسلامية، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً”.

مفتي عمان يشكر أيمن السالمي

في حين استدل مفتي سلطنة عمان بآية من القرآن الكريم: “(ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً”.

وكان الدكتور العماني أيمن السالمي قد شارك صوراً له في منصة إكس، توثق وصوله لغزة.

وقال الطبيب: “أشكر كل من هنأني بقدومي الى غزة، وأعلم يقينا بأنكم لو أتيحت لكم الفرصة لكنتم هنا معي.. لكم كل المحبة والتقدير فردًا فردًا… وكم يشرفني تمثيل الشعب العماني الوفي هنا في فلسطين الأبية”.

ووصل الدكتور أيمن السالمي الذي يعمل بمستشفى “خولة” في العاصمة مسقط، إلى معبر رفح منذ أيام قليلة بعد رحلة طويلة وشاقة.

اشكر كل من هنأني بقدومي الى غزه، واعلم يقينا بأنكم لو اتيحت لكم الفرصه لكنتم هنا معي..

لكم كل المحبه والتقدير فردا فردا…

وكم يشرفني تمثيل الشعب العماني الوفي هنا في فلسطين الأبية…

🇵🇸🇴🇲 pic.twitter.com/y8Nd2t8GUh — Aiman Al Salmi (@salmi_aiman) February 24, 2024

وفور وصوله إلى مدينة رفح بدأ السالمي في ممارسة دوره بمعالجة المصابين الفلسطينيين.

ابن سلطنة عُمان الدكتور "أيمن السالمي"

ذهبَ بمبادرةٍ شخصية لإسعاف الجرحى والمصابين في #غزة موقف إنساني نبيل، وفقه الله وكتب له أجر المجاهدين. ✨ pic.twitter.com/qHqhcl3VAS — أدب عُمان (@AdabOman) February 24, 2024

كما تداول رواد مواقع التواصل خبر وصول السالمي إلى رفح وقيامه بإجراء العمليات الجراحية للمصابين. مؤكدين على موقف الشعب العماني تجاه القضية الفلسطينية.