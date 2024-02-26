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أيمن السالمي .. طبيب عماني دخل أرض المعركة في غزة ومفتي السلطنة يُشيد

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الطبيب العماني أيمن السالمي

وطن – نشر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الاثنين، بياناً وجه فيه رسالة للطبيب العماني أيمن السالمي، الذي وصل إلى مدينة رفح في غزة لمعالجة المصابين الفلسطينيين جراء الحرب.

وقال الخليلي في بيانه: “إنا لنحيي بكل اعتزاز وافتخار ونشكر من أعماق قلوبنا الخطوة الجريئة التي خطاها الدكتور أيمن السالمي الذي انطلق متوكلا على الله تعالى إلى أرض المعركة في غزة العزة”.

كما أضاف المفتي عن خطوة السالمي لأجل إسعاف إخوانه هناك (في غزة): “مع توفر أسباب تقديم الخدمة الطبية، بما يمكن الأطباء المتطوعين من خدمة المرضى والمتضررين من هذا العدوان الغاشم؛ فإننا نتمنى أن يحذو حذوه من تسمح أحوال عمله من الأطباء في بلادنا العزيزة وفي سائر الدول الإسلامية، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً”.

مفتي عمان يشكر أيمن السالمي

في حين استدل مفتي سلطنة عمان بآية من القرآن الكريم: “(ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً”.

وكان الدكتور العماني أيمن السالمي قد شارك صوراً له في منصة إكس، توثق وصوله لغزة.

وقال الطبيب: “أشكر كل من هنأني بقدومي الى غزة، وأعلم يقينا بأنكم لو أتيحت لكم الفرصة لكنتم هنا معي.. لكم كل المحبة والتقدير فردًا فردًا… وكم يشرفني تمثيل الشعب العماني الوفي هنا في فلسطين الأبية”.

ووصل الدكتور أيمن السالمي الذي يعمل بمستشفى “خولة” في العاصمة مسقط، إلى معبر رفح منذ أيام قليلة بعد رحلة طويلة وشاقة.

وفور وصوله إلى مدينة رفح بدأ السالمي في ممارسة دوره بمعالجة المصابين الفلسطينيين.

كما تداول رواد مواقع التواصل خبر وصول السالمي إلى رفح وقيامه بإجراء العمليات الجراحية للمصابين. مؤكدين على موقف الشعب العماني تجاه القضية الفلسطينية.

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الطبيب العماني أيمن السالمي

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