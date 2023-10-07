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    محمد الضيف يعلن عملية طوفان الأقصى .. كيف بدأتها المقاومة وما الهدف منها؟!

    المرحلة الأولى شهدت إطلاق 5000 قذيفة وصاروخ باتجاه مواقع ومستوطنات الاحتلال
    سالم حنفيبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    محمد الضيف يعلن عملية طوفان الأقصى
    قائد أركان المقاومة محمد الضيف

    وطن- أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف إطلاق عملية “طوفان الأقصى”، ضد الاحتلال الإسرائيلي وذلك بالتزامن مع اقتحام المقاومين لمستوطنات غلاف غزة.

    محمد الضيف: طوفان الأقصى .. قررنا ونضع حد لانتهاكات الاحتلال على المسجد الأقصى

    وقال محمد الضيف في كلمة صوتية: “قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى“. مؤكدا أن المرحلة الأولى شهدت إطلاق 5000 قذيفة وصاروخ باتجاه مواقع ومستوطنات الاحتلال.

    وأضاف محمد الضيف في رسالته الحاسمه أنه “اليوم قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية”.

     

    الضربة الأولى لعملية طوفان الأقصى

    واكد الضيف أن “الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية”، لافتا الى انه “بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني مع الاحتلال”.

    ورأى الضيف ان “اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة، وطوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد”، مشددا على انه “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال”.

    وتابع : “اليوم كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها، ومن لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى بشكل مباشر فليشارك بالتضامن”، داعيا الجميع الى متابعة التوجيهات والتعليمات عبر البيانات العسكرية المتتابعة.

    وأضاف :”يا إخوتنا في المقاومة في لبنان وسوريا والعراق وإيران هذا هو اليوم الذي ستلتحم به الجبهات”.

    كما وجه “الشيف” دعوته إلى مصر وسوريا والأردن الجزائر والمغرب وباقي الدول العربية والإسلامية، داعيا إيها لتلبية النداء.

    اقتحام مستوطنات غلاف غزة

    يأتي هذا بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن الجيش إن حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في قطاع غزة.

    كما قال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت إن خط الدفاع بأكمله في محيط قطاع غزة تم اختراقه، وإن الجيش الإسرائيلي يحاول السيطرة على ما يحدث.

    وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حماس أطلقت نحو 2200 صاروخ من قطاع غزة وشنت هجوما من البر والبحر والجو.

    في حين أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أنّ حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.

    بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “نحن في حالة حرب”.

    وردا على الهجوم الكبير للمقاومة، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة.كما نقلت “الجزيرة

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