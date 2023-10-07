محمد الضيف يعلن عملية طوفان الأقصى .. كيف بدأتها المقاومة وما الهدف منها؟!

وطن- أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف إطلاق عملية “طوفان الأقصى”، ضد الاحتلال الإسرائيلي وذلك بالتزامن مع اقتحام المقاومين لمستوطنات غلاف غزة.

محمد الضيف: طوفان الأقصى .. قررنا ونضع حد لانتهاكات الاحتلال على المسجد الأقصى

وقال محمد الضيف في كلمة صوتية: “قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى“. مؤكدا أن المرحلة الأولى شهدت إطلاق 5000 قذيفة وصاروخ باتجاه مواقع ومستوطنات الاحتلال.

وأضاف محمد الضيف في رسالته الحاسمه أنه “اليوم قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية”.

"طوفان الأقصى".

الله أكبر..

للأقصى طوفانه.. وللقدس رجالها، ولـ"القسام" أبطالها، وللمقاومة روعتها.

المعجزة هنا.

أبطال غزة يضربون في العمق ويأسرون عددا من جنود الغزاة.

لا كلمات ترقى لوصف هذه البطولة.

قائد المعركة (محمد الضيف) يتحدّث للأمّة.

إنه الطوفان وليخسأ الغزاة ومعانقيهم. pic.twitter.com/26bmAv86nn — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) October 7, 2023

الضربة الأولى لعملية طوفان الأقصى

واكد الضيف أن “الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية”، لافتا الى انه “بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني مع الاحتلال”.

ورأى الضيف ان “اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة، وطوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد”، مشددا على انه “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال”.

مشاهد توثق استمرار إطلاق صواريخ غزة صوب فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/8o5VjFcRvg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2023

وتابع : “اليوم كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها، ومن لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى بشكل مباشر فليشارك بالتضامن”، داعيا الجميع الى متابعة التوجيهات والتعليمات عبر البيانات العسكرية المتتابعة.

وأضاف :”يا إخوتنا في المقاومة في لبنان وسوريا والعراق وإيران هذا هو اليوم الذي ستلتحم به الجبهات”.

كما وجه “الشيف” دعوته إلى مصر وسوريا والأردن الجزائر والمغرب وباقي الدول العربية والإسلامية، داعيا إيها لتلبية النداء.

اقتحام مستوطنات غلاف غزة

يأتي هذا بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن الجيش إن حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في قطاع غزة.

كما قال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت إن خط الدفاع بأكمله في محيط قطاع غزة تم اختراقه، وإن الجيش الإسرائيلي يحاول السيطرة على ما يحدث.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حماس أطلقت نحو 2200 صاروخ من قطاع غزة وشنت هجوما من البر والبحر والجو.

في حين أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أنّ حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.

📸المقاومة تأسر إسرائيليين بعد عملية تسلل كبيرة إلى مستوطنات غلاف غزة.#طوفان_الاقصي pic.twitter.com/Cgh4yk8ORX — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📸المقاومة تأسر جندياً قتيلاً بعد عملية تسلل كبيرة إلى مستوطنات غلاف غزة وتنقله إلى داخل القطاع. #طوفان_الاقصي pic.twitter.com/cAmAYv9XHF — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “نحن في حالة حرب”.

وردا على الهجوم الكبير للمقاومة، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة.كما نقلت “الجزيرة”