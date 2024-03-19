مسؤول كبير في حزب الله يصل الإمارات على متن طائرة خاصة

وطن – أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مسؤول الارتباط والتنسيق في “حزب الله” “وفيق صفا” توجه، الاثنين، إلى الإمارات على متن طائرة خاصة يرافقه شخصان.

وهذه أول زيارة لمسؤول كبير في حزب الله إلى الإمارات منذ سنوات، وفي ظل تعقيدات الأوضاع في المنطقة بين فلسطين واليمن ولبنان والكيان الاسرائيلي المحتل.

وأوردت قناة “الجديد” عبر حسابها على منصة “إكس“، خبرا عن مراسلتها قالت فيه: “مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحج وفيق صفا توجه الاثنين إلى الامارات على متن طائرة خاصة يرافقه شخصان”.

مراسلة الجديد: مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحج وفيق صفا توجه الاثنين الى الامارات على متن طائرة خاصة يرافقه شخصان@Rawandbudargham — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 19, 2024

ووفق معلومات القناة فإن “زيارة وفيق صفا إلى الإمارات هدفها البحث بملف موقوفين لبنانيين هناك وإعادتهم قبل نهاية شهر رمضان”.

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت منذ أكثر من 10 سنوات مجموعة من اللبنانيين، ووضعتهم في سجن الوثبة الإماراتي في أبو ظبي، بعد إدانتهم بالتعامل والتخابر مع حزب الله وإيران، إلى جانب تبييض الأموال لصالح إيران.

وفي مايو 2023، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية إطلاق سراح نحو عشرة لبنانيين محتجزين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت هذه الإفراجات بعد أقل من شهر من وفاة أحد مواطنيهم، غازي عز الدين الذي توفي في السجن في أيار الماضي 2023.

ووجه نشطاء اتهامات لجهات الأمن الإماراتية بقتل الرجل اللبناني بناء على ما تناقلته صحف لبنانية من أن السلطات “رفضت تسليم الجثة أو الكشف عنها باستثناء الوجه ودفنتها ليلاً”.

وأشار أبو الفضل شومان، المتحدث الرسمي باسم أهالي المعتقلين في الإمارات، إلى أن “ستة لبنانيين، بينهم أربعة محكومون بالسجن المؤبد واثنان إلى 15 سنة، لا زالوا معتقلين في الإمارات”.

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إخلاء سبيل الموقوفين

ووفق موقع “المدن” اللبناني فإن مطالب حزب الله التي حملها صفا للإمارات كانت واضحة، وهي إخلاء سبيل جميع الموقوفين وهم: عبدالله هاني عبدالله (الخيام، اعتقل عام 2013 وحكم بالسجن المؤبد)، علي حسن مبدر (صيدا، اعتقل عام 2014 وحكم عليه بالسجن المؤبد)، أحمد علي مكاوي (طرابلس، اعتقل عام 2014 وحكم عليه بالسجن 15 عامًا)، عبدالرحمن طلال شومان (كفردونين، اعتقل عام 2018 وحكم عليه بالسجن المؤبد)، أحمد فاعور (الخيام، اعتقل عام 2019 وحكم عليه بالسجن 15 عامًا)، فوزي محمد دكروب (بيروت، اعتقل عام 2019 وحكم عليه بالسجن المؤبد)، وليد محمد إدريس (البقاع، اعتقل عام 2020 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات).

وعلى هذا الأساس، جرت المفاوضات بين الطرفين. وعلمت “المدن” أن شخصية إماراتية رفيعة المستوى تلعب دور الوسيط بين دولة الإمارات وصفا.

وفيما توقعت مصادر مطلعة على القضية أن “التسوية” التي عُقدت ستطال جميع الموقوفين من دون أي استثناء، على أن يتم تأمين عودتهم إلى بيروت برفقة صفا، مساء يوم الأربعاء 21 آذار.

تساءل مراقبون عن الثمن الذي تطلبه الإمارات حيال هذه الصفقة السياسية وهل لإيران يد فيها؟

جدير بالذكر أنه في مايو 2023، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تبلغت من أبو ظبي نبأ الإفراج عن 10 موقوفين لبنانيين أوقفوا في الإمارات.

وفي بيان لها، قالت الوزارة: “تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعاً الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين”.

وفي 15 مايو الماضي، نظم أهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون الإماراتية وقفة أمام وزارة الخارجية اللبنانية للمطالبة بتحرك المسؤولين للإفراج عن أبنائهم الموقوفين بعد إعلان وفاة الموقوف غازي عز الدين.