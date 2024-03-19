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مجددا.. ياسر العطا يهاجم محمد بن زايد من السودان ويكشف أسرارا جديدة (فيديو)

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ياسر العطا يهاجم محمد بن زايد من السودان ويكشف أسرارا جديدة

وطن – هاجم مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر العطا، الإمارات ورئيسها محمد بن زايد مجددا بسبب دوره المشبوه ودعمه المرتزقة في السودان للسيطرة على أراض وموانئ البلاد خدمة للصهيونية العالمية –حسب قوله-

وظهر ياسر العطا في مقطع فيديو متداول أثناء زيارة ميدانية لولاية سنار-وسط السودان- وقال فيما بدا محاطاً بعدد من الضباط والجنود أن هناك قضية يجب أن يكون التركيز فيها عالياً، وهي لماذا نحارب الجيش السوداني وكل الشعب في البلاد لماذا يحاربون؟

وأضاف مهاجما الرئيس الإماراتي: “هناك شخص يدعى محمد بن زايد في أبو ظبي رئيس دولة الإمارات يطمع للسيطرة على الأراضي الزراعية في السودان وعلى الموانىء البحرية في الساحل السوداني.. وكذلك على الموارد المعدنية من ذهب وألماس ويورانيوم وحديد ونحاس وغيرها”.

مافيا إجرامية

واستدرك: “لكي ينفذ هذا الكلام عمل أو اشترى مليشيا جنجويد ودعمهم إلى جانب مرتزقة فاغنر الروسية سيئة السمعة والصيت.”

وأردف أن “هناك مافيا عالمية إجرامية في أوروبا وفي الإقليم اشتركت في هذا المخطط التآمري ضد السودان”.

وبحسب الفريق ياسر العطا فإن الإمارات اشترت عدداً من رؤساء دول الجوار والوزراء والنافذين هناك بالمال لدعم مشروعهم الإجرامي، كما دمروا اليمن وسوريا وليبيا وواصل تدمير الصومال، وبدأ مسيرة التدمير في أرتيريا وجيبوتي ولكن الأخوان في ارتيريا وجيبوتي–كما قال- استشعروا الخطر والمسؤولية وقاموا بطرده.

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دور الإمارات المشبوه

ومنذ اندلاع المواجهات المسلحة في السودان في منتصف أبريل الماضي، برز الدور الإماراتي من خلال دعم قوات حميدتي (تاجر الذهب).

وقد سبق أن تمّ تداول صور مأخوذة من صفحة حميدتي على موقع فيسبوك، تظهر أن حسابه على الموقع تتم إدارته من ثلاثة أشخاص، أحدهم من دولة الإمارات.

وفي سبتمبر 2023 كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الإمارات تقدّم دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو، الشهير باسم حميدتي.

وقالت الصحيفة، إن طائرة شحن إماراتية هبطت في مطار أوغندي بداية يونيو/حزيران الماضي، تأكّد أنها كانت تحمل أسلحة وذخيرة، في الوقت الذي كانت تُظهر فيه وثائق رسمية أن الطائرة تحمل مساعدات إنسانية إماراتية إلى اللاجئين السودانيين، وسُمح للطائرة بمواصلة رحلتها إلى مطار أم جرس شرق تشاد.

وأضافت أن الإمارات تراهن على دعم قوات حميدتي لحماية مصالحها في السودان، والاستفادة من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر ونهر النيل، والوصول إلى احتياطات الذهب السودانية الهائلة.

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