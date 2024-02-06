بعد كشفه مخطط الإمارات.. إحباط محاولة لاغتيال الفريق ياسر العطا بالسودان

وطن – كشفت وسائل إعلام، الثلاثاء، نقلا عن مصادر عسكرية سودانية مطلعة بأن الاستخبارات العسكرية في منطقة “أم درمان” اعتقلت، السبت الماضي، 3 ضباط بالجيش السوداني كانوا يخططون لاغتيال الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني.

وكشفت هذه المصادر لـ”الجزيرة” أن محاولة الاغتيال كانت تستهدف قائد كبير بالجيش السوداني وهو الفريق العطا، لافتة إلى أن الضباط الثلاثة الذين تم اعتقالهم أحدهم برتبة مقدم والآخران برتبة رائد.

تفاصيل محاولة اغتيال الفريق ياسر العطا

الضباط المعتقلون كانوا يخططون لاغتيال الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة في السودان والمشرف على العمليات العسكرية بأم درمان، والذي هاجم الإمارات علانية في خطاب مصور له قبل أسابيع.

المصادر التي نقلت عنها “الجزيرة” أضافت أن الفريق إبرهيم جابر مساعد القائد العام للجيش السوداني، حضر إلى منطقة “وادي سيدنا” العسكرية بأم درمان لاحتواء الأزمة.

جدير بالذكر أن الجيش السوداني يخوض منذ أبريل 2023، يخوض حربا مع قوات “الدعم السريع” بقيادة حميدتي)، تسبت بفوضى كبيرة في البلاد وخلّفت أكثر من 13 ألف قتيل، وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ.

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مهاجمة ياسر العطا للإمارات

ويشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، شن عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ياسر العطا، هجوما عنيفا على دولة الإمارات ووصفها بأنها “دولة مافيا تدعم الخراب والتمرد وتمشي على خطى الشر” لتنفيذ أجندتها في المنطقة والتي وصفها بالتخريبية.

وقال ياسر العطا خلال اجتماع علني له بعناصر من الجيش وقتها في قاعدة “وادي سيدنا” العسكرية شمال أم درمان، إن الإمارات متورطة بتوفير الإمداد العسكري لميليشيا الدعم السريع.

واستنكر العطا في حديثه التدخل الإماراتي المشبوه في السودان وقال: “نعرف منظمة إرهابية وإجرامية لكن دولة تكون مافيا أول مرة أسمع بها.”

كما شدد عضو مجلس السيادة وفق الكلمة التي رصدتها (وطن) آنذاك على أن الإمارات “دولة تحب الخراب وتسير على خطى الشر رغم أن شعبها شقيق وقائدها المؤسس الشيخ زايد كان ينشر الخير وفي هذا التوقيت كانت تسمى إمارات الخير والعطاء ولكن الخلف خلف شر” حسب وصفه.