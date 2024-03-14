الكويت.. السر وراء سحب الجنسية من عشرات الأشخاص بشكل مفاجئ

وطن – أعلنت الكويت خلال نحو أسبوع سحب الجنسية من نحو 35 شخصاً بينهن مواطنة أمريكية، لتدور تساؤلات عن أسباب الخطوة ومدى قانونيتها.

والخميس 14 مارس 2024، أعلنت الحكومة الكويتية أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب الجنسية من 6 أشخاص، بعد أن سحبتها من 30 آخرين خلال أسبوع.

وقبل يومين من التاريخ المذكور سحبت الكويت الجنسية من تسعة أشخاص (6 رجال و3 نساء، بينهن أمريكية).

صدور مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من 6 أشخاص. pic.twitter.com/ubpZVS7Riu — المجلس (@Almajlliss) March 14, 2024

ما أسباب سحب الجنسية في الكويت؟

وتساءل الرواد عن أسباب القرارات الجديدة بسحب الجنسية الكويتية عن أكثر من 35 شخصاً خلال أسبوع.

ووفق ما رصدته (وطن) من قرارات حكومية في الكويت فقد أصدرت لجنة تحقيق الجنسية قرارات منذ أيام، بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية.

وبعض من تم سحب الجنسية الكويتية منه يقضي عقوبة السجن حالياً. حيث بلغ إجمالي المسحوبة منهم الجنسية الكويتية أكثر من 30 شخصاً خلال أسبوع (من 4 – 11 مارس الجاري).

وتعقد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعات متواصلة لكشف المزورين والحاصلين على الجنسية بلا وجه حق وبمخالفة القوانين.

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قرارات مستمرة

وأشارت المصادر إلى تبعات لبعض قرارات سحب الجنسيات يتم حصرها حاليا، وسيتخذ قرار بشأنها فور رفعها من قبل اللجنة.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر خاصة قولها إن قرارات سحب الجنسية مستمرة، وهناك دفعات سترفعها اللجنة إلى مجلس الوزراء بعد دراسة الملفات.

وأردفت أنه من القضايا التي سيتم قريباً الإعلان عنها هي الشهادات المزورة الصادرة منذ سنة 2000 والتي تفحص حالياً، وسيتم الكشف عن جميع التفاصيل بالقريب العاجل.

وتحدثت المصادر عن توجيهات عليا بعدم التهاون مع المزورين ومحاصرتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.