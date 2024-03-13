“الحشاشين” و”الاختيار” واستغلال الدراما.. رسائل مخابراتية ومغالطات تاريخية

وطن – مع بدء عرضه خلال شهر رمضان 2024 أثار مسلسل “الحشاشين” الجدل في مصر والوطن العربي، حيث يحمل ـ وفق متابعين ـ العديد من المغالطات التاريخية والرسائل المخابراتية التي تهدف للتضليل والخلط كما فعلت المخابرات المصرية في مسلسل “الاختيار” الذي كانت تقف ورائه بأمر مباشر من السيسي.

ويحكي المسلسل الذي أنتجته شركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية التابعة لجهاز المخابرات، قصة حسن الصباح مؤسس “طائفة الحشاشين”.

والمسلسل أيضا من إخراج “بيتر ميمي” مخرج مسلسل “الاختيار” بأجزائه المختلفة، وهي السلسلة الدرامية المثيرة للجدل التي استخدمها السيسي للترويج لروايته عن الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير.

وحاول صناع مسلسل الحشاشين الربط بين الحشاشين وجماعة الإخوان المسلمين، رغم الاختلافات العقائدية بينهما لأن أحدهما تنتمي للشيعة والأخرى للسنة كما أن الفترة الزمنية بينهما تصل لألف عام.

ووثق متابعون العديد من الأخطاء والمغالطات التاريخية في المسلسل، كما انتقد البعض استخدام اللهجة العامية المصرية في إنتاج عمل تاريخي.

مسلسل الحشاشين على خطى الاختيار

ومن أبرز ما جاء من تعليقات عن العمل المنتج في أقبية المخابرات المصرية ما كتبه السياسي المصري ممدوح إسماعيل: “(الحشاشين) طائفة من الملاحدة الباطنية القتلة مستحلين لكل الحرمات من فروع الشيعة أشاعوا الرعب”.

الأخطاء الفادحة التي وقع فيها صنّاع مسلسل الحشاشين #مزيد pic.twitter.com/NBizh9JvP1 — مزيد – Mazid (@MazidNews) March 12, 2024

وأضاف إسماعيل: “عرض مسلسل تلفزيونى عنهم تعبير صادق عن السيسي وأتباعه وحكمهم لمصر وعن بشار وغيره من حكام العرب”.

وأردف: “جدير بالذكر أن الظاهر بيبرس رحمه الله قضى عليهم وآخر مكان هربوا إليه كان فى الإمارات الآن”.

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مغالطات بالدليل

ووثق وائل عباس بالدليل المغالطات التاريخية التي وقع بها المسلسل كونه صادر عن أقبية المخابرات ولا يمت للواقع أو الحقائق بصلة.

وذكر وائل بتغريدته: “المسلسل جاب المستنصر بيموت في اثناء الشدة المستنصرية وده غلط”.

وصحح عباس المعلومة بالقول: “المستنصر مات بعد ما مصر وقفت على حيلها تاني وبقت تمام وبدر الجمالي رجع الزراعة والتجارة وعمر القاهرة وبني سورها وبواباتها الموجودة حاليا.. وبدر الجمالي هو والمستنصر بيموتوا في وقت متقارب”.

وأردف: “حسن الصباح ساب مصر قبل وفاة المستنصر بكتير ومقابلة المستنصر وحسن الصباح لا دليل عليها بالمرة وكذلك قصة شفاء ام الخليفة الجارية”.

وكتب أحد النشطاء منتقدا مسلسل “الحشاشين”: “المنتج من المخابرات المصرية والذى يعرض فى رمضان هو فى الجزء الرابع من مسلسل “الاختيار ٤” بعد ان طوعه المولف الحكومى عبد الرحيم كمال و مخرج المخابرات المصرية “بيتر ميمى” و الممثل السيساوى كريم عبد العزيز ليتناسب مع الرغبة المكسيكية كالعادة، مسلسل فشنك لا أنصحكم بمشاهدته!”

ويجسّد الفنان المصري كريم عبد العزيز دور زعيم الجماعة حسن الصباح، الذى نسجت حول شخصيته الكثير من القصص والأساطير مع الفنانين فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان.