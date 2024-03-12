شيخ الأزهر: “لا يوجد كتاب واحد في العالم العربي يشرح قضية فلسطين للتلاميذ” (فيديو)

وطن – تفاعلا مع الأحداث الجارية في قطاع غزة المحاصر، استنكر شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، عدم وجود “كتاب واحد” بمراحل التعليم في العالم العربي يشرح القضية الفلسطينية للتلاميذ.

وتحدث شيخ الأزهر، خلال برنامجه الرمضاني مع الإعلامي محمد سعيد على قناة “دي إم سي” عن المنتصر والمهزوم من حرب غزة.

شيخ الأزهر يتحدث عن القضية الفلسطينية

وقال: “الأمور لها بدايات ومألات، وقد تختلف المألات جذريا عن فلسفة البدايات حيث نشاهد يوميا مئات القتلى من الأطفال والنساء، والكثير من العمليات التي تتم دون تخدير، الهادفة إلى إحداث الآلام في نفوس الفلسطينيين، حيث يزداد فرحهم كلما ازداد الفلسطينيين ألما.”

وأضاف أحمد الطيب مستنكرا تخاذل الدول العربية حتى في أبسط الحقوق للفلسطنيين على الأمة:”القضية الفلسطينية كادت أن تنسى لأنه لا يوجد كتاب واحد في العالم العربي يشرح القضية للتلاميذ.”

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وأكمل:”هناك الكثير من خريجي الجامعات لا يعلمون الفرق بين الأقصى وقبة الصخرة.”

كما لفت شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى أن العدو ـ الاحتلال الإسرائيلي ـ يحفّظ أبنائه منذ الطفولة أن فلسطين هي أرضه وأن الشعب الفلسطيني هو عدوه، ولكن لا يوجد لدينا مثل هذا الأمر.

واستطرد الطيب: “إذا فعل أحدًا هذا الأمر لن يجد من يشجعه على الاستمرار على هذا النحو.”

جدير بالذكر أنه في اليوم الـ158 للحرب على غزة وثاني أيام شهر رمضان المبارك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، موقعا شهداء وجرحى.

كما سُجلت وفيات جديدة بسبب حملة التجويع الإسرائيلية المتواصلة.