القسام تبث مشاهد جديدة لحوامات استخدمت في معركة طوفان الأقصى

وطن – بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، مشاهد جديدة لحوامات استخدمت في معركة “طوفان الأقصى”.

ومنذ بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل دأبت كتائب القسام على الكشف عن بعض معداتها العسكرية على غرار قذيفة “الياسين” ذات العيار 105 مليمترات، فضلا عن إدخال منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز “مُتبّر 1” ومسيرات ومدافع محلية الصنع.

مشاهد بثتها كتائب القسام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحوامات قالت إنها استخدمت خلال معركة طوفان الأقصى#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/dB5uLFu024 — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 10, 2024

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلام العسكري لكتائب القسام مقاومين بدا أحدهما وهو يثبت الحوامة المصغرة المنوي إطلاقها. ويقوم بإلصاق قذيفة الياسين 105 أسفلها.

فيما شوهد المقاوم الآخر وهو يحدد إحداثيات الاستهداف من خلال آي باد بيده.

تحليق واستهداف

وشوهدت الطائرة المسيرة وهي تعلو عن الأرض بواسطة جهاز تحكم وسط أحراش زراعية. وفي مشهد تال بدت الحوامة وهي تحلق بشكل دائري.

ولدى وصولها إلى الهدف تسقط الحوامة قذيفة الياسين على دبابة رابضة لتصيب فوهة قمرتها وتحيلها إلى كتلة نار ودخان، قبل أن تقوم الحوامة بالتحليق عالياً مجدداً بعد تنفيذ عمليتها.

وبدت في مشهد آخر من المقطع عدد من الحوامات المثيلة وهي تحلق في منطقة زراعية ويتوج كل منها إلى أهداف أخرى.

الحوامة القسامية

وكانت كتائب القسام استهدفت مقر قيادة إسرائيلي شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة بواسطة حوامة في منطقة تم تمشيطها سابقاً وبها مقر قيادة متقدم لجيش الإحتلال.

وفي هذا السياق قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري في مقابلة مع قناة “الجزيرة” أن هذا الإنجاز دليل على وجود نشاط للمقاومة في المنطقة مما يدحض مزاعم الإحتلال.

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وبحسب اللواء الدويري فإن الحوامة القسامية شبيهة بمسيرة “كواد كابتر” الإسرائيلية، ومصممة لإسقاط قنابل ضد الأهداف الثقيلة (الدبابات) أو الأفراد، بحيث يتم توجيهها وإطلاقها من أي مكان.

وأشار إلى أن الحوامة هي مسيرة استطلاعية وهجومية صغيرة، مكونة من 6 مراوح، ويتم إطلاقها فوق منطقة الاستهداف، وتعمل بالإسقاط الحر، واستخدمت في هذه العملية ليلاً.