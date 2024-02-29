المقاومة تبث مشاهد للفتك بجنود إسرائيليين وتفجيرهم في حي الزيتون

وطن – نشر الإعلام الحربي “لسرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد مصورة لمعارك ملحمية قالت إن مقاتليها خاضوها مع قوات جيش الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأظهرت اللقطات رصد المقاتلين لجنود الاحتلال، وأماكن تمركزهم، و تفخيخ منزل، بصاروخ طائرة أف 16 من مخلفات الاحتلال التي لم تنفجر، واستدراج قوة للاحتلال إليه.

معارك سرايا القدس مع قوات الاحتلال في حي الزيتون

وذلك إضافة إلى تفجير المنزل المفخخ بالصاروخ، بعد تمركز القوات فيه ونسفه بالكامل.

وظهر في المشاهد التي رصدتها “وطن” جندي إسرائيلي يقف وسط دمار إلى جانب دبابة متهالكة ويتم تحديده كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب.

ويرى في مشهد تال مقاوم داخل منزل مهدم ومن خلال نافذة مهدمة يمد قاذفاً ويوجهه باتجاه منزل تتحصن به قوة خاصة صهيونية، ليتحول في ثوان إلى كتلة من النيران والدخان الأسود الكثيف الذي يملأ الشارع.

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وفي مشهد آخر يظهر مقاوم من سرايا القدس وهو يمد رشاشاً من فجوة تم فتحها في مبنى مهجور باتجاه عدد من الدبابات والآليات العسكرية في مفترق طرق، ويسمع المقاوم وهو يردد الآية القرآنية: “وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى” ثم يطلق قذيفة باتجاه الهدف المزدوج.

وظهر مقاوم آخر وهو يوجه قاذفاً من فتحة تم ثقبها في جدار باتجاه عدد من الدبابات الإسرائيلية ليحيلها إلى مصير سابقاتها، ومن شرفة منزل في أول شارع طويل يرصد مقاوم آخر هدفاً في منتصف الشارع تم تحديده بالمثلث الأحمر ليتم استهدافه.

تفجير آلية عسكرية وإسقاط مسيرة إسرائيلية

وكانت سرايا القدس قد قالت اليوم إنها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة في محيط مفترق جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. كما بثت سرايا القدس مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي في محاور التقدم شرق خان يونس.

ويوم أمس، الأربعاء، تمكن عناصر سرايا القدس من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” وسيطروا عليها خلال تنفيذهم مهام استخبارية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونشرت مقطع فيديو عرضت من خلاله حطام الطائرة التي تم إسقاطها والاستحواذ عليها.