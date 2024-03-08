في اليوم العالمي للمرأة.. أرقام مأساوية توثّق تنكيل الاحتلال بنساء غزة ومعاناة لا توصف

وطن – تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يحل الجمعة، الثامن من مارس، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الحالة المأساوية التي تواجهها سيدات غزة جراء الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إنّ المجتمع الدولي تنكَّر لحقوق المرأة الفلسطينية وصمت عن الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحقها.

وأضافت أن صمت المجتمع الدولي ساهم في الإبادة الجماعية التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات وأطفالهن وعائلاتهن يوميًّا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة أمريكيا وأوروبيا.

وأوضحت أنّ النساء يشكلن 49% من سكان قطاع غزة معظمهن في سن الإنجاب، مما يفاقم أوضاعهن الصحية والنفسية نتيجة العدوان الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن المرأة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة تتعرض لأسوأ كارثة إنسانية من القتل والتشريد والاعتقال والإجهاض والأوبئة والموت جوعا نتيجة العدوان الإسرائيلي.

9000 شهيدة

وأشارت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 9 آلاف سيدة منهن آلاف الأمهات والسيدات الحوامل والكوادر الصحية.

معاناة السيدات الحوامل

كما أوضحت صحة غزة، أن 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة يعانين من سوء التغذية والجفاف وانعدام الرعاية الصحية المناسبة.

ولفتت إلى أن نحو 5000 سيدة حامل في قطاع غزة يلدن شهريا في ظروف قاسية وغير آمنة وغير صحية نتيجة القصف والتشريد.

اقرأ أيضا:

مطالب بوقف العدوان

وطالبت صحة غزة، الأمم المتحدة بالعمل على وقف فوري للعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وأسرتها.

كما دعت مؤسسات المرأة حول العالم بالوقوف إلى جانب المراة الفلسطينية وتحشيد الطاقات للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي.

وحثت المؤسسات الدولية على دعم الاحتياجات المعيشية والصحية والنفسية والاجتماعية للمراة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.

كارثة إنسانية

وسبق أن حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل تهديداً خطيراً على صحتهن؛ خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.

وجراء الحرب الإسرائيلية على غزة، بات سكان غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، إلى جانب أزمة صحية جراء انتشار الأوبئة وضعف الخدمات الطبية.