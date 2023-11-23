حامل في شهرها التاسع.. سيدة فلسطينية ترتقي شهيدة هي وجنينها بقصف الاحتلال في غزة (فيديو)

وطن- ارتقت سيدة فلسطينية حامل مع شهرها التاسع شهيدة مع جنينها، في قصف الاحتلال لمنزلها جنوب قطاع غزة، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم ال48.

والتقط الصحفي الفلسطيني إسماعيل أبو عمر مقطع فيديو، تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، للسيدة الفلسطينية التي ارتقت شهيدة هي وجنينها في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

سيدة فلسطينية ارتقت شهيدة هي وجنينها

هذا المشهد المؤلم والحزين للسيدة الفلسطينية الشهيدة هي وجنينها بات يتكرر كثيراً في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة بغزة، خلال حربه المستمرة على القطاع لليوم ال48 على التوالي.

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وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1500 مجزرة بحق المدنيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، كان أخرها قصف العديد من المدارس التي تأوي النازحين في شمال وشرق مدينة غزة، حيث ارتقى على إثرها مئات الألاف من الشهداء جلهم من الأطفال والنساء.

الجرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وارتقى أكثر من 6 ألاف طفل فلسطيني ونحو ما يزيد عن 4 ألاف من النساء بقصف الاحتلال العشوائي خلال حربها المستمرة بحق المدنيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وحسب آخر إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد استشهد أكثر من 14 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين بنسبة 80%، فيما أصيب أكثر من 40 ألف مصاب بجراح مختلفة حتى كتابة هذا الخبر.