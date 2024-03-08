“عرب البترول”.. خطوة مخزية من ثري خليجي مع متظاهرين مناصرين لغزة (فيديو)

وطن – أكد ناشطون مناصرون لفلسطين في الولايات المتحدة الأمريكية أن ثرياً عربياً من أبناء الخليج لجأ للقضاء لطرد متظاهرين معتصمين أمام منزل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

والجمعة 8 آذار/مارس 2024 خرج متظاهرون مناصرون لفلسطين وغزة للمطالبة بوقف الحرب الوحشية على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وهتف المتظاهرون لدعم فلسطين وغزة أثناء اعتصامهم مقابل منزل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ولاية فرجينيا.

كما رفعوا لافتات كتب عليها: “أكثر من 30 ألف قتيل على يد الولايات المتحدة وإسرائيل”، و”بلينكن يدعم إرهاب إسرائيل”، و”بلينكن الدامي”، و”احتلوا منزل بلينكن ودع غزة تعيش”، و”وقف كامل لإطلاق النار في غزة الآن.”

ثري خليجي بموقف مخزي مع مناصري غزة

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته”وطن” الشارع الذي يقع فيه منزل بلينكن وجاره الثري العربي، ويسمع صوت أحد الناشطين، وهو يقول أن اليوم هو الثالث من آذار مارس 2024 ولازلنا نخيم ونعتصم أمام منزل “وزير الإبادة الجماعية” أنطوني بلينكن”.

قصة مخزية .. ثري عربي يطرد متظاهرين امام منزل بلينكن بسبب غزة بقرار قضائي ُ#خبرني pic.twitter.com/DTxIOB9Iw9 — خبرني Khaberni (@khaberni) March 7, 2024

وأشار من في المقطع إلى مكان فارغ مقابل منزل بلينكن وقال إن إحدى الخيم كانت موجودة هناك وتم نقلها وهذا ليس بسبب رغبة شخصية من المعتصمين-كما قال- ولكن بسبب صاحب هذا البيت –مشيراً إليه – وهو من عرب البترول حسب وصفه.

وأضاف أن صاحب هذا البيت الذي لم يُعرف اسمه استجاب لرغبة وزير الخارجية الأمريكية بلينكن أن يستصدر قراراً من المحكمة ويقوم بإجلائنا من المكان.

وأكمل أن الثري العربي المحتج على وجود المتظاهرين المناصرين لغزة لم يرغب بأن يكتب الله له أجراً أو حسنة يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون ويساعد في إيصال صوت فلسطين وأهلها بل استجاب لرغبة الصهاينة.

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وأشار إلى بيت مشرف على المكان الجديد وقال إن صاحبه أمريكي وليس مسلماً أو عربياً وسمح للمتظاهرين بالوجود أمام بيته لفضح المجرم بلينكن.

وتابع إن شاء تكون الغلبة لنا والنصر للقضية الفلسطينية وأنصار الفلسطينيين وليخسأ الخاسئون .

وكان خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس جو بايدن يوم الخميس أثار موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث طالبه النشطاء بالضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في حرب غزة وبذل المزيد من الجهد للحد من الهجمات الإسرائيلية في القطاع.

وأعاق المتظاهرون حركة المرور في بوسطن ولوس أنجلوس. وتم اعتقال أكثر من 50 شخصًا في بوسطن، وفقًا لإحدى المجموعات الناشطة وتقرير إعلامي محلي.

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وقبل خطاب بايدن، تجمع العشرات بالقرب من البيت الأبيض، مما دفع الشرطة إلى إغلاق طريق قريب.

وقال أحمد أبو زنيد، المدير التنفيذي للحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين: “نحن هنا اليوم لأن هذا طفح الكيل”.

وأوضحت جماعة الدفاع عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إن الخطاب كان “الفرصة الأفضل وربما الأخيرة” لبايدن للإعلان عن خطوات لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة واستعادة دعم الأمريكيين العرب والفلسطينيين والمناهضين للحرب الذين يشعرون بخيبة أمل من سياسته.