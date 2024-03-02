الكويت.. من يقف وراء منع المظاهرات والوقفات الداعمة لفلسطين؟

وطن – أثارت أنباء منع الكويت للتجمعات المناصرة لغزة ضجة واسعة بمنصات التواصل، بعد دعوات اعتصام في “ساحة الإرادة” أطلقها نشطاء كويتيون لتدور تساؤلات عن حقيقة هذا المنع.

ونشر حساب “عمانيون ضد التطبيع” مقطع فيديو أرفقه بتوصيف يشير إلى حالة المنع الكاملة لأي حراك احتجاجي مناصر لأي قضية فلسطينية.

وجاء في تغريدة للحساب المذكور على منصة إكس: “في صدمةٍ للمسلمين والعرب الكويت تمنع الوقفات الداعمة لفلسطين في ساحة الإرادة !!!”.

في صدمةٍ للمسلمين والعرب الكويت تمنع الوقفات الداعمة لفلسطين في #ساحة_الإرادة !!! pic.twitter.com/AKxAByFK39 — عُمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) March 2, 2024

قرار وزارة الداخلية الكويتية بشأن مناصرة غزة

وحسبما رصدته (وطن) ببيان وزارة الداخلية الكويتية بشأن الحراك الشعبي المناصر لغزة، فقد تضمن “منع إقامة التجمعات والمسيرات غير المرخصة في البلاد”.

بناءً على توجيهات وتعليمات معالي وزير الداخلية الإعلام الأمني:

يمنع اقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة بناءً على توجيهات وتعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح، يمنع اقامة التجمعات… pic.twitter.com/jB1alzXrcV — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 2, 2024

لكن الداخلية الكويتية أوضحت أن قرارها جاء بناءً على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح.

وأكدت السلطات الكويتية أن منع إقامة التجمعات أو المسيرات لا يكون إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة.

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تحت طائلة المساءلة

وجاء ببيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني دعوة الجميع “للالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات”.

وتبعاً لما سبق من توضيحات فإن الخروج بأي تجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون، ويعرض للمساءلة حسب بيان الداخلية.

ومنعت التعليمات نشر أي إعلانات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.