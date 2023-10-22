تضامن الكويتيين مع غزة أزعج صهاينة العرب فحاولوا زرع الفتنة.. ما علاقة غزو الكويت؟

وطن – رد نشطاء على محاولة بعض المتصهينين العرب في منصات التواصل ثني الكويتيين عن دعم ومؤازرة الفلسطينيين المحاصرين في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بحجة تأييد حكومتهم الغزو العراقي للكويت الذي جرى عام 1990.

وتفاعل الرواد على منصة “إكس” مع فيديو الإعلامي الكويتي حمد العلي المعروف بلقب “حمد قلم” الذي ذكر فيه أن الخلافات التي كانت بين حكومات عربية سواء الفلسطينية أو غيرها وبين الكويت بسبب غزو العراق، خلافات قديمة ومضى عليها أكثر من 30 عاماً.

واستعرض حمد العلي سؤالاً عبر مواقع التواصل من شخص يدعى ماجد يقول معلقاً على الكويتيين الذين يتضامنون مع قطاع غزة المحاصر: “ياشيخ لاتسوون نفسك ترا الفلسطينيين مبسوطين عليكم أيام احتلال العراق”.

شلون توقفون مع فلسطين؟

ترى وقفوا ضد الكويت بالغزو! pic.twitter.com/CCFWkyD80v — مع حمد قلم (@7amadQalam) October 21, 2023

وأضاف موضحا أن “تلك الخلافات انتهت ويفترض أن السنوات التي مرت غيرت الكثير من السياسات بين الدول، رغم أن الكويتيين لم ولن ينسوا مواقف الحكومات التي أيدت غزو العراق للكويت. لكن قضية غزة مختلفة من جوانب مختلفة سياسية ودينية وإنسانية”.

دعم الكويت لقطاع غزة

وعن قضية حصار وقصف قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي، تابع الإعلامي الكويتي: “شوف القضية من الجانب الإنساني، الحكومات مالنا فيها، حتى أن قطاع غزة كان معنا، وفي فيديوهات انتشرت عن فلسطينيين كانوا عايشين في الكويت شوف كلامهم أيام الغزو”.

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وأكمل حمد حول تضامن ودعم الكويت لقطاع غزة الذي يشهد وحشية من الاحتلال الإسرائيلي الذي يقصف المرافق والمنازل والبنى التحتية: “الي ما يبي ياخدها من جانب سياسي وديني يشوفها من ناحية إنسانية .. يكفي المجزرة الي صارت والنساء والأطفال الي قتلوا على يد الاحتلال”.

وأكدت المتابعة “هبة” في تعليقها على فيديو الإعلامي العلي: “محد نسي الغزو، ومحد له الحق يزايد على وطنيتنا وانتمائنا بس القضية الفلسطينية قضية حق ضد باطل واحنا عمرنا مانسكت عن الحق ولا نرضى بالباطل!”.

البعض يقول ان الكويتيين دراما ودفاعهم أوفر ، الكويتيين اغلبهم مايحبون الظلم يقع على شعب عربي مسلم ، نحاول ندافع بكل الامكانيات الممكنة ، الكويتي مايحب يشوف الظلم ويسكت ، ازعجناك؟ بسيطه مو ملزوم تهاجمنا وتعلق علينا كل شوي ، اسكت عن دفاعنا مثل ما تسكت عن ظلم الصهاينـ ـة ، سهله 🙂 — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) October 22, 2023

وشارك حساب “كويتي حر” منشوراً عبر منصة “إكس” رد فيه على حديث البعض بأن “الكويتيين دراما ودفاعهم أوفر” مغرداً: “الكويتيين أغلبهم مايحبون الظلم يقع على شعب عربي مسلم، نحاول ندافع بكل الإمكانيات الممكنة، الكويتي مايحب يشوف الظلم ويسكت.”

وتابع موجها حديثه للمنتقدين: “أزعجناك؟ بسيطة مو ملزوم تهاجمنا وتعلق علينا كل شوي، اسكت عن دفاعنا مثل ما تسكت عن ظلم الصهاينة .. سهلة”.

يذكر أن العديد من داعمي الاحتلال فضلا عن حسابات وهمية يديرها الموساد، يعمدون في منصات التواصل إلى مشاركة كل ما يوقف حالة التعاطف والدعم العربي عبر منشورات وتعليقات تذكر بخلافات الماضي وتخلط ملفات عديدة ببعضها على حساب القضية الفلسطينية.