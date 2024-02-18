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مظاهرة تهز واشنطن تضامنا مع غزة.. تنديد بجرائم الاحتلال والدعم الأمريكي (فيديو)

بقلم
مظاهرة في واشنطن تضامنا مع غزة

وطن – خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أمام مبنى الكونغرس رغم انخفاض درجات الحرارة، للمطالبة بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة.

ونظمت المسيرة العديد من المجموعات الداعمة للشعب الفلسطيني رغم أجواء البرد القارس، حيث انطلقت المسيرة من منطقة الحي الصيني وسط المدينة، وانتهت أمام مبنى الكونغرس مرورا بشارع بنسلفانيا.

وندد المتظاهرون بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وبدعم الإدارة الأمريكية لتل أبيب.

واستمرت المسيرة حتى ساعات المساء تحت حراسة قوات الشرطة.

وفي حديث للأناضول، قال محمد قاسم العضو في حركة شباب فلسطين (أهلية)، إنه مضى أكثر من 130 يوما على مواصلة إسرائيل ارتكاب “الإبادة الجماعية” في غزة.

وطالب الولايات المتحدة بوقف تمويل إسرائيل في حربها على غزة، وبوقف إطلاق نار فوري.

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بدروه، قال البروفيسور ستيف كراولي، عضو هيئة التدريس بجامعة أوبرلين: “لا يمكننا أن نبقى غير مستجيبين للإبادة الجماعية المستمرة في غزة”.

ودعا كراولي إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف تقديم الدعم العسكري لإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمفقودين والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.

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