فيديو لطلاب جامعة أمريكية يتضامنون مع شهداء غزة بطريقة ملهمة

وطن- تضامن طلاب جامعة هارفارد الأمريكية، بطريقة لافتة مع شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشوهد في مقطع فيديو، عدد من طلاب الجامعة الشهيرة، وهم يُدوّنون أسماء ما يقرب من 7000 شهيد فلسطيني في حرم الجامعة.

وأظهر مقطع الفيديو، لوحة طويلة ومكتوب عليها أسماء الشهداء تعبيرا عن التضامن معهم في مواجهة وحشية الغارات الإسرائيلية.

يُشار إلى أن إدارة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا كانت قد أوقفت قبل أيام، عددا من الطلاب، بعد أن احتج متظاهرون على الحرب الإسرائيلية على غزة، واحتلوا أحد المباني المهمة ورفض بعضهم المغادرة في الوقت المحدد.

وحظرت جامعة برانديز، مجموعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين هذا الأسبوع، في حين تم اعتقال نحو 20 طالبا خلال احتجاج في جامعة براون.

زيادة ملحوظة في التعاطف مع الفلسطينيين

وهناك زيادة ملحوظة في حجم التعاطف والتضامن في الداخل الأمريكي مع الفلسطينيين لا سيما في ظل المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني في غضون شهر.

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وعلى الرغم من الخطاب السياسي الأمريكي الذي يُبدي تطرفا حادا في دعم الاحتلال، إلا أن ذلك لم يمنع خروج تظاهرات بأعداد كبيرة في الولايات المتحدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالحرب الإسرائيلية كما جرى في واشنطن ونيويورك وولايات أخرى في الأيام الماضية.

كما أن هذا الاحتشاد الكبير جاء على الرغم من حملات الكراهية التي أطلقت بشكل موسع في الفترات الماضية، سعيا لتقليل حجم التعاطف مع الإسرائيليين.

ضغوط سياسية على الإدارة الأمريكية

وعلى الصعيد السياسي أيضا، لم يرقَ الدعم الأمريكي اللا محدود لإسرائيل للكثيرين، حيث تصاعدت الأصوات داخل الكونجرس الأمريكي لدفع إسرائيل نحو وقف الحرب على غزة، مع انتقاد الدعم الأمريكي الذي يتيح لها استمرارها في ارتكاب المجازر ضد المدنيين.

وفي وزارة الخارجية الأمريكية، تعالت الأصوات المنتقدة للدعم الأمريكي لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وعبر مسؤولون وموظفون كثر عن امتعاضهم من السياسة التي تقودها وزارة الخارجية في هذا المسار.