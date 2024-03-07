ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات.. ماذا وراء الخطوة الأمريكية المفاجئة؟

وطن – قال مسؤول أمريكي رفيع إن الرئيس جو بايدن سيعلن في خطاب حالة الاتحاد أن الجيش سينشئ ميناء على ساحل قطاع غزة، لتلقي المساعدات.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحاته أن إنشاء الميناء لن يتطلب قوات أمريكية على الأرض بغزة والقوات ستظل في سفن قبالة الساحل.

ويشار إلى أن خطاب “حالة الاتحاد”، تقليد أميركي متوارث منذ فترة طويلة، تجتمع خلاله كل فروع الحكومة الفيدرالية في قاعة واحدة، حيث يتحدث فيه الرئيس الأميركي عن إنجازات العام الماضي ومراجعة برنامجه للعام المقبل.

وكالة تكشف التفاصيل

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن بايدن سيعلن في خطابه للجيش الأمريكي، اليوم الخميس، عن خطة لإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الغاشم.

ولفت ذات المسؤول إلى أن إنشاء الميناء سيستغرق أسابيع والشحنات الأولى ستصل من قبرص.

وأوضح:”سننسق مع إسرائيل بشأن الظروف الأمنية للميناء على ساحل غزة.”

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رصيف بحري

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم أن العملية لن تتطلب تواجد القوات الأمريكية على الأرض لبناء الرصيف الذي يهدف إلى السماح بمزيد من شحنات المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المواد الأساسية.

ولم يقدم المسؤولون تفاصيل حول كيفية بناء الرصيف. وأشار أحدهم إلى أن الجيش الأمريكي يتمتع “بقدرات فريدة” ويمكنه القيام بأشياء “من الخارج فقط”.

ويضغط أعضاء الحزب الديمقراطي على الرئيس بايدن لوقف الحرب الدائرة في غزة وتقديم المزيد من المساعدات للمدنيين في القطاع.

وسبق أن وقع عشرات من أعضاء الكونغرس رسالة يحثون فيها الإدارة على التأكيد على معارضة بلادهم بشدة لـ”التهجير القسري والدائم” للفلسطينيين من غزة.

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خيار بحري

وكان بايدن قد أثار لأول مرة في الأسبوع الماضي فكرة إنشاء “ممر بحري”، قائلاً إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها حول كيفية تقديم المساعدة من البحر إلى الموجودين في غزة.

وقال الجنرال إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إنه أطلع المسؤولين على مثل هذا الخيار البحري.

والخميس أيضاً، نفذت الولايات المتحدة عملية إنزال جوي ثالثة في الجزء الشمالي من غزة، حيث لا يوجد وجود إسرائيلي.

وقال كوريلا إن القيادة المركزية قدمت خيارات لزيادة عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى تلك المناطق.

تفاقم الكارثة الإنسانية

وأدت خمسة أشهر من الحرب الإسرائيلية على غزة إلى تدمير جزء كبير من القطاع الذي تديره حماس، وأدت إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

ويتدافع العديد من الفلسطينيين، وخاصة في الشمال المدمر، للحصول على الغذاء من أجل البقاء.

وقالت جماعات الإغاثة إنه أصبح من المستحيل تقريباً توصيل الإمدادات داخل معظم أنحاء غزة بسبب صعوبة التنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، والأعمال العدائية المستمرة وانهيار النظام العام.