“حاميها حراميها خاطفها وقاتلها!”.. مغارة عاصي الزند غربي سوريا فرع أمني لنظام الأسد!

وطن – كشفت مصادر أمنية خاصة لوطن أن مغارة مسلسل عاصي الزند التي يدعي النظام السوري أنها مركز لأغرب الحوادث اتضح أنها تضم جثثاً لمعتقلين أخفتهم أفرعه الأمنية لسنوات.

وقالت المصادر إن الجماجم والعظام التي تزعم مصادر محلية العثور عليها ما هي إلا جثث لضحايا قتلتهم أفرع الأسد منذ سنوات ووضعتهم داخل المغارة ثم ادعت أنها مركز لأحداث بعيدة كل البعد عن ذلك.

وكانت سلطات الأسد قد زعمت سعيها للعثور على الطفل قيس الزرزور ضمن مغارة عين الدلبة في ريف طرطوس بعد دخوله وأصدقائه لإجراء ما يشبه جولة سياحية فيها وخروجهم منها بدونه.

"بعد 5 محاولات باءت بالفشل".. فرق الدفاع المدني تستأنف عمليات المسح في مغارة عين الدلبة بريف #طرطوس للبحث عن شاب فُقد قبل 8 أيام داخلها#فيديو pic.twitter.com/ZQDtIAyo5T — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) March 5, 2024

استغلال مغارة عاصي الزند

وتحولت قضية اختفاء الطفل إلى حادثة غريبة ومثيرة للجدل فيما عمل النظام السوري على الاستعراض بأنه وجه دورياته للبحث عنه داخل المغارة وتوقف لساعات ثم تابع البحث في دليل على التخبط الذي يعيشه لإخفاء جرائمه المروعة بحق السوريين.

وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها تواصل تسجيل قيام النظام السوري بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري دون توقف حتى يومنا هذا في سياسة هدفها إخفاء أي صوت معارض وقمع الحريات واستغلال انشغال العالم بقضايا أخرى مثل غزة وقبل ذلك زلزال كهرمان مرعش وحرب أوكرانيا وأزمة كورونا.

وزعمت سلطات النظام السوري أنها قامت بتمشيط مغارة مسلسل الزند 4 مرات على الأقل دون أن تتمكن من العثور على الطفل المفقود.

كما قام متطوعون كذلك بدخول المغارة والبحث من دون العثور على أي أثر يدل على الشاب المفقود وفق ما ذكرته مصادر محلية سورية.

⚠️لازال البحث جاري منذ الأمس عن الشاب الذي فُقد داخل مغارة عين الدلبة(عاصي الزند) … اللهم نسألك اللطف وأن ترد الشاب لأهله سالم معافى 🙏🏻#سورية#Syria pic.twitter.com/z0s9ChY3cf — 𝐍𝐀𝐓 𝐆𝐄𝐎𝐆𝐑𝐀𝐏𝐇𝐘 𝐒𝐘𝐑𝐈𝐀 (@NatGeo_Syria) February 28, 2024

مغارة عين الدلبة

وكان الزرزور قد قصد مع 8 من رفاقه، وهم طلبة في مرحلة الثالث الثانوي، مغارة عين الدلبة، التي نالت شهرة واسعة بفضل تصوير مشاهد مسلسل “الزند” فيها لكن تلك الزيارة انتهت بشكل غير متوقع.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري اعتقل خلال العام 2023 نحو 386 شخصا كان قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية، كما اعتقل مواطنين عائدين إلى مناطقهم الأصلية من النازحين واللاجئين المقيمين في الخارج.

وأوضحت الشبكة أن مراسيم العفو الصادرة من النظام لم تثني الأخير عن استمرار ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقّعت اتفاقات تسوية معه.