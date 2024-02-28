اتهامات للنظام السوري بالكذب والتناقض .. اختفاء غامض بمغارة مسلسل عاصي الزند غربي سوريا

وطن – قالت وسائل إعلامية سورية تابعة للنظام إن السلطات تستأنف البحث عن طالب سوري اختفى في مغارة عين الدلبة بدوير رسلان في ريف دريكيش غربي سوريا وهي ذاتها مغارة مسلسل عاصي الزند.

واختفى الشاب وهو طالب “ثانوي” بعد دخوله مع بعض أصدقائه للمغارة، وخرج أصدقاء قيس الزرزور لاحقاً ولم يخرج هو، في حين اعتقلت قوات الأسد رفاقه “على ذمة التحقيق حتى انتهاء البحث”.

واتهم نشطاء سلطات الأسد بافتعال هذه الأكاذيب للتغطية على جريمة ما ارتكبتها بحق الشاب وتبلي أصدقائه أو إشغال السوريين بقضية جديدة للتغطية على تردي الأوضاع المعيشية داخل سوريا.

#طرطوس: – فقدان شاب يدعى قيس بعد أن دخل مغارة في ريف الدريكيش. – يذكر أن المغارة هي نفسها التي صُوّر فيها مسلسل عاصي الزند. – مدير ناحية جنينة رسلان في النقيب لؤي معلا: – أصدقاء الشاب المفقود قالوا إنه اختفى داخل مغارة الدلبة، وهم موقوفون على ذمة التحقيق. pic.twitter.com/iUxCrCTxjJ — محمد يونس (@FdJJCtfPMhSmmHw) February 27, 2024

اختفاء غامض بمغارة مسلسل عاصي الزند

ومغارة عين الدلبة التي فقد فيها الشاب هي المغارة نفسها التي تمت فيها عمليات تصوير مسلسل “عاصي الزند” الذي كان من بطولة تيم حسن وعدد من الممثلين السوريين.

حادثة صادمة تهزّ طرطوس.. اختفاء شاب في مغارة «عاصي الزند» بدريكيش ؟!

مدير الدفاع المدني في طرطوس ووالد الشاب يكشفان لكيو ستريت تفاصيل الحادثة pic.twitter.com/nJo3PlvwsL — Q Street Journal (@qstreetjournal) February 27, 2024

ووفق ما ذكره منذر الإبراهيم قائد الدفاع المدني التابع للنظام في طرطوس، فإن العمل جارٍ للوصول إلى أي معطيات تدل على وجود الشاب فيما طالب أقاربه كل مَن يعرف معلومات عن ابنهم من أهالي منطقة الدلبة والبريخية، وممَن يعلم تفاصيل مغارة عين الدلبة بإبلاغهم.

وجرت عمليات بحث ومسح للمغارة ثلاث مرات ولم يتم العثور على أي أثر للشاب داخل المغارة بعد جهود استمرت 12 ساعة تضمنت مسحا كاملا للكهف حسب بيانات النظام وادعاءاته.

مغارة الدلبة في #الدريكيش .. ( مغارة عاصي الزند )❤️🇸🇾 pic.twitter.com/o27Opcw3lP — 𝐍𝐀𝐓 𝐆𝐄𝐎𝐆𝐑𝐀𝐏𝐇𝐘 𝐒𝐘𝐑𝐈𝐀 (@NatGeo_Syria) April 9, 2023

وجرت تناقضات في التصريحات الرسمية وتوقف عن البحث واستئنافه بحجة صعوبة البحث داخل المغارة بسبب ضيقها.

وتم جلب التجهيزات اللازمة لتوسيع الفتحات والممرات لتسهيل عملية البحث أمام عناصر الدفاع المدني حسب منذر الإبراهيم.