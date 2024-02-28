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اتهامات للنظام السوري بالكذب والتناقض .. اختفاء غامض بمغارة مسلسل عاصي الزند غربي سوريا

بقلم
اختفاء طالب في مغارة الدلبة بسوريا

وطن – قالت وسائل إعلامية سورية تابعة للنظام إن السلطات تستأنف البحث عن طالب سوري اختفى في مغارة عين الدلبة بدوير رسلان في ريف دريكيش غربي سوريا وهي ذاتها مغارة مسلسل عاصي الزند.

واختفى الشاب وهو طالب “ثانوي” بعد دخوله مع بعض أصدقائه للمغارة، وخرج أصدقاء قيس الزرزور لاحقاً ولم يخرج هو، في حين اعتقلت قوات الأسد رفاقه “على ذمة التحقيق حتى انتهاء البحث”.

واتهم نشطاء سلطات الأسد بافتعال هذه الأكاذيب للتغطية على جريمة ما ارتكبتها بحق الشاب وتبلي أصدقائه أو إشغال السوريين بقضية جديدة للتغطية على تردي الأوضاع المعيشية داخل سوريا.

اختفاء غامض بمغارة مسلسل عاصي الزند

ومغارة عين الدلبة التي فقد فيها الشاب هي المغارة نفسها التي تمت فيها عمليات تصوير مسلسل “عاصي الزند” الذي كان من بطولة تيم حسن وعدد من الممثلين السوريين.

ووفق ما ذكره منذر الإبراهيم قائد الدفاع المدني التابع للنظام في طرطوس، فإن العمل جارٍ للوصول إلى أي معطيات تدل على وجود الشاب فيما طالب أقاربه كل مَن يعرف معلومات عن ابنهم من أهالي منطقة الدلبة والبريخية، وممَن يعلم تفاصيل مغارة عين الدلبة بإبلاغهم.

وجرت عمليات بحث ومسح للمغارة ثلاث مرات ولم يتم العثور على أي أثر للشاب داخل المغارة بعد جهود استمرت 12 ساعة تضمنت مسحا كاملا للكهف حسب بيانات النظام وادعاءاته.

وجرت تناقضات في التصريحات الرسمية وتوقف عن البحث واستئنافه بحجة صعوبة البحث داخل المغارة بسبب ضيقها.

وتم جلب التجهيزات اللازمة لتوسيع الفتحات والممرات لتسهيل عملية البحث أمام عناصر الدفاع المدني حسب منذر الإبراهيم.

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اختفاء طالب في مغارة الدلبة بسوريا

اتهامات للنظام السوري بالكذب والتناقض .. اختفاء غامض بمغارة مسلسل عاصي الزند غربي سوريا

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