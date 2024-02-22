بسبب لعبة كرة.. طالبة سورية تتعرض للاعتداء على يد 9 من رفيقاتها في حلب

وطن – تعرضت طالبة في إحدى مدارس حلب للضرب المبرح على يد 9 طالبات من زميلاتها ما أدى لإصابتها برضوض وكدمات في أنحاء مختلفة من جسدها مما أدى لإسعافها إلى أحد مشافي المدينة، وذلك بسبب خلاف على الكرة أثناء درس الرياضة

وبحسب نشطاء وقعت الحادثة في من مدرسة هشام بن عبد الملك في محلة الزبدية بمدينة حلب، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور آثار الكدمات على أنحاء مختلفة من جسد الطالبة “تسنيم موفق حداد” خلال اليومين الماضيين.

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ونقلت الطالبة إلى مشفى المارتيني الخاص، وتم إعلام مديرية التربية من قبل الأهل بالحادثة، وزعمت المديرية أنها “تحملت المسؤولية الكاملة تجاه الطالبة والعلاج الجسدي والنفسي، وتأمين الأدوية اللازمة، وتكاليف العلاج كاملاً بالمشفى الخاص”.

التقرير الطبي

ووفق تقرير طبي اطلعت عليه “وطن” بخصوص حالة الطالبة المصابة تبين وجود رضوض متعددة على الأطراف الأربعة مع زرقة واضحة بالأصابع والأمشاط ناجمة عن رض مباشر هرسي مع وجود إصابة عينية رضية.

وأضاف التقرير أنه من الناحية العظمية لا يوجد كسور في الأطراف ومن الناحية الوعائية فالنبض محسوس على الأطراف الأربعة كاملة ولا يوجد علامات تناذر بالساقين وإيكو دوبلر الطرفين السفليين ضمن الطبيعي.



التربية تبرر

وأصدرت مديرية التربية في حلب التابعة للنظام السوري بياناً أوضحت فيه ملابسات الحادث الذي وقع في مدرسة هشام بن عبد الملك في محلة الزبدية.

وقالت في بيان نشر على حسابها في “فيسبوك “أنه بتاريخ يوم الخميس الماضي 2024/2/15 وأثناء انصراف الطالبات من مدرسة هشام بن عبد الملك وعند باب المدرسة حوالي الساعة الرابعة مساء، أقدمت الطالبة “هدى دباغ” من طالبات الصف الثامن على ضرب الطالبة “تسنيم حداد” ضرباً مبرحاً، وذلك بتغطية من زميلاتها ، وعددهنّ ثماني طالبات، وذلك بسبب خلاف على الكرة أثناء درس الرياضة.

وذهبت الطالبة “تسنيم” إلى منزل ذويها مشياً على الأقدام، وفي يوم السبت تم اسعاف الطالبة” تسنيم ” من قبل ذويها إلى مشفى حلب الجامعي، وأجريت لها الفحوص الطبية .

وأضاف البيان أن الطالبة نقلت يوم الأحد إلى مشفى المارتيني الخاص ، وتم إعلام مديرية التربية من قبل الأهل بالحادثة يوم الأحد ، حيث تحملت مديرية التربية بحلب المسؤولية الكاملة تجاه الطالبة والعلاج الجسدي والنفسي، وتأمين الأدوية اللازمة ، وتكاليف العلاج كاملاً بالمشفى الخاص .

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ومن خلال متابعة مديرية التربية، أوضح الأطباء المشرفين في مشفى المارتيني ، أن حالة الطالبة تسنيم مستقرة، وتتماثل للشفاء ولا يوجد كسر أو نزف وأنها تعرضت لرضوض وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، وغياب الإشارات في بعض أصابع القدمين وعليه تم إنهاء تكليف مديرة المدرسة ومعاونتها وثلاث موجهات إداريات بالمدرسة بسبب الإهمال، وعدم متابعة الطالبات أثناء الانصراف، وعدم اعلام مديرية التربية ، فيما تم إعلام القضاء المختص وقسم الشرطة المختص، حيث تم توقيف الطالبات التسع بإشراف القضاء أصولاً .

ونقلت وكالة “الآن” المحلية عن الطالبة “تسنيم حداد” قولها إن مشكلة نشبت بين مجموعتها (4 طالبات) مع طالبات من الصف الثامن بعد هروبهم من حصة درسية.



وذكرت الطالبة في مقطع فيديو متداول أن الطالبات حاولن اللعب بكرتها ورفاقها وتهجمن عليها “تنتين مسكوني من ورا ووحدة صارت تمسك من الأمام” مضيفة أن صديقاتها الأربعة خلصهن من أيدي طالبات الصف الثامن.

وتابعت أنها غابت عن الوعي لفترة وجيزة، إلا أن فتاة تدعى هدى استمرت بضربها.

وعند سؤال الطالبة عن المدرسة المشرفة وماذا فعلت تجاه الحادثة، قالت تسنيم في المقابلة إن المسؤولة كانت تصلّي مع ظنون بأنها قد ذهبت إلى منزلها.

أما المديرة، فقالت تسنيم إنها لا تبقى في المدرسة عادة ودوامها يقتصر على ساعات معينة.