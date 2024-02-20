الرئيسية » الهدهد » مُسيَّرات هندية في الحرب الإسرائيلية على غزة تثير صاعقة.. وانتفاضة عمالية ضد شحنات الأسلحة

مُسيَّرات هندية في الحرب الإسرائيلية على غزة تثير صاعقة.. وانتفاضة عمالية ضد شحنات الأسلحة

بقلم
الموانئ الهندية

وطن – أعلنت نقابة العمال في 11 ميناء هنديا، رفض منتسبيها تحميل أو تفريغ أي شحنات أسلحة متجهة من وإلى إسرائيل.

جاء ذلك وسط تقارير عن شحن مسيّرات هندية إلى تل أبيب، وذلك في خضم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وقال اتحاد عمال النقل المائي الهندي، الذي يمثل أكثر من 3500 عامل في 11 ميناء مملوكا للحكومة في الهند، في بيان، إنه قرر رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة من وإلى إسرائيل أو أي دولة أخرى يمكنها التعامل مع المعدات العسكرية للحرب في فلسطين.

وأضاف: “نحن عمال الموانئ، جزء من النقابات العمالية، سنقف دائما ضد الحرب وقتل الأبرياء مثل النساء والأطفال”.

وتابع: “لقد تقطعت النساء والأطفال إلى أشلاء في الحرب. ولم يتمكن الآباء من التعرف على أطفالهم الذين استشهدوا في التفجيرات التي كانت تنفجر في كل مكان”، حسب موقع “ميدل بيست آي“.

رفض المشاركة في صناعة الفلسطينيين

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد عمال النقل المائي في الهند ناريندرا راو، إن النقابة رفضت المشاركة في أي عمل من شأنه أن يزيد من معاناة الفلسطينيين.

وأضاف: “لقد قررنا أنه إذا كانت أي سفينة أو سفينة تحمل أسلحة أو ذخيرة أو شحنة أسلحة إلى إسرائيل، فقد قررنا المقاطعة. ولن نتعاون مع ذلك”.

وأوضح أن الاتحاد لم يصادف بعد سفناً محملة بالأسلحة متجهة إلى إسرائيل، وأن بيان الاتحاد كان يهدف إلى أن يكون بمثابة إجراء وقائي، فضلاً عن كونه عملاً تضامنياً مع الفلسطينيين في ضوء الدمار في غزة.

  • اقرأ أيضا:
إسرائيل تعلن مقتل جندي هندي متطوع في الجيش الإسرائيلي

ما هو اتحاد عمال النقل المائي؟

واتحاد عمال النقل المائي في الهند عبارة عن منظمات نقابية في 11 ميناء رئيسيًا تملكه الحكومة في الهند، منها 13 ميناءً إجمالاً. وهي لا تنظم أعمالها في ميناء موندرا، الذي تديره شركة Adani، وهي شركة تمتلك حصة الأغلبية في المشروع المشترك مع شركة Elbit Systems، أكبر شركة تصنيع عسكرية إسرائيلية.

طائرات بدون طيار هندية الصنع إلى إسرائيل

ويأتي إجراء الاتحاد بعد أسبوع واحد فقط من ظهور أنباء مفادها أن جيش الاحتلال تلقى 20 طائرة بدون طيار هندية الصنع من طراز هيرميس 900 والتي تستخدم بشكل روتيني في الحرب على غزة.

ولم تعترف الحكومتان الإسرائيلية والهندية علنًا بالصفقة.

لكن مصدرًا في شركة Adani، التي تدير 12 ميناءً صغيرًا في عدة ولايات، أكد لموقع The Wire أن الطائرات بدون طيار شقت طريقها إلى إسرائيل.

طائرات بدون طيار
جيش الاحتلال تلقى 20 طائرة بدون طيار هندية الصنع

ويقول نشطاء حقوق الإنسان ومحللو الدفاع إن هذا التطور من شأنه أن يورط الهند بشكل أكبر في الإبادة الجماعية للفلسطينيين التي تتكشف في غزة.

في 7 فبراير، ذكرت قناة الأخبار الهندية TV9 الهندية أن الطائرات بدون طيار، المصنعة في مدينة حيدر أباد بجنوب وسط الهند، ستساعد في تلبية “احتياجات إسرائيل في الحرب.

والهند هي أكبر مشتري للأسلحة الإسرائيلية، حيث تمثل حوالي 46% من إجمالي الأسلحة التي تبيعها إسرائيل للعالم. كما تشارك الشركات الهندية في إنتاج العديد من الأسلحة الإسرائيلية في مصانع في جميع أنحاء الهند.

وفي عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نمت العلاقات بين الهند وإسرائيل، حيث دخلتا في شراكة استراتيجية منذ عام 2018.

قد يعجبك أيضاً

السيسي ونتنياهو

صدام بين السيسي والمصريين.. هل تعلق مصر معاهدة السلام مع إسرائيل؟

الموانئ الهندية

مُسيَّرات هندية في الحرب الإسرائيلية على غزة تثير صاعقة.. وانتفاضة عمالية ضد شحنات الأسلحة

رضع غزة

رضيع من كل 6 في شمال غزة يواجه سوء تغذية حاد.. تقرير مفجع من اليونسيف

عمرو دياب يصف سائقه بالحيوان بعد حفل في "ليالي مصرية سعودية" ويثير غضباً كبيراً

عمرو دياب عن سائقه: “الحيوان فين؟” .. نجومية 40 عاماً ذهبت بثوانٍ! (فيديو)

مذيعة cnn على قارب الداو في سلطنة عمان

شاهد ما فعلته الأمواج بمذيعة “سي إن إن” على متن قارب الداو في سلطنة عُمان

موظفو الخطوط الجوية العراقية في بغداد يتعرضون لضرب مبرح من المسافرين الذين دخلوا عليهم وأوسعوهم لكماً وصفعاً وركلاً بسبب تأخر طائرتهم عن الإقلاع

موظفو الخطوط الجوية العراقية يُسحلون ويُضربون من المسافرين بعنف! (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior